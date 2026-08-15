La visita del técnico croata campeón de la Copa Libertadores 1991 enciende una polémica, que explica el propio ex mandamás.

La visita de Mirko Jozic ha encendido los ánimos en Colo Colo, tanto así que en las últimas horas se ha generado una polémica con el ex presidente, Peter Dragicevic.

Quine fuera mandamás de los albos le quitó peso a los homenajes del entrenador croata, asegurando que en todo el proceso fue una pieza más, pero no la más relevante.

Fue en conversación con Redgol donde aclaró sus dichos, donde mantuvo su postura, no como un ataque, pero sí para dejar todo en su lugar en la historia de los albos.

“En ese quiero ser enfático, si tengo la oportunidad iré (a saludarlo), pero para mi es un técnico que pasó por Colo Colo, fue muy exitoso y no es más que eso“, comentó.

Mirko por fin se reencontrará con el pueblo colocolino.

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La postura de Dragicevic en Colo Colo: “Mirko es uno más”

Peter Dragicevic mantiene su postura ante la visita de Mirko Jozic a Colo Colo, que se dará en el mes de septiembre, donde hay organizadas varias actividades en homenaje al técnico campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Así como podría unirme a los festejos para cualquier jugador de esa época, pero Mirko es uno más”, explicó el ex presidente del cuadro albo.

Por lo mismo, profundizó en esta situación, dejando en claro que hay cosas que no deben resaltarse tanto: “Estamos un poco emocionales, parece porque por lo de Vozinha están demasiado a flor de piel los sentimientos”.

“Me alegra que esté Mirko y, si está la posibilidad, es probable que nos juntemos. Me parece bien todo lo que tenga que ver con esa gesta que es cada vez más lejana, pero no por eso menos brillante”, finalizó.