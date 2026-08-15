El ex presidente Peter Dragicevic conversó con Redgol, donde habla de la diferencia de puntos y que es un torneo que ya está definido.

El próximo 23 de agosto se jugará la edición 200 del Superclásico del fútbol chileno en la Liga de Primera 2026, donde Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional.

Un duelo que enfrentará al puntero contra el segundo, pero con la estadística que los albos superan a los azules por 12 puntos en la tabla de posiciones, lo que marca una diferencia.

Por lo mismo, el ex presidente de Colo Colo, Peter Dragicevic conversó con Redgol, donde apuntó que el choque de la próxima semana tendrá un factor: “Colo Colo ya es campeón”.

Colo Colo no afloja en la pelea por el título con la U. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

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Peter Dragicevic ya da la vuelta olímpica con Colo Colo

Peter Dragicevic tuvo muchas campañas al frente de Colo Colo, por lo mismo asegura que lo que pase en el Superclásico ante Universidad de Chile no marcará diferencias.

“Creo que el torneo está definido, me pueden pasar la cuenta después, pero no hay ninguna posibilidad, salvo un desastre, es ue Colo Colo ya es campeón y la pelea es por el segundo puesto entre la U, la Católica, Coquimbo, Palestino, entre otros“, explicó.

Pese a esto, asegura que el choque más importante del fútbol chileno tendrá mucho colorido, porque los jugadores también hacen todo para ganarlo y disfrutar.

“Los clásicos siempre se quieren ganar, la estadística pesa, los jugadores de Colo Colo y de la Chile siempre quieren ganar, será emocionante, con estadio lleno, pero ojalá sea buen espectáculo”, finalizó.