El tocopillano fue obligado a dar una declaración, donde se enfocó en los cientos de chilenos que lo acompañaron.

Alexis Sánchez comenzó a revolucionar el Montreal, su nuevo club que le dio una especial bienvenida con la gente de la ciudad en Canadá, en una ceremonia llena de chilenos para su inicio en la MLS.

Fue en el municipio de la ciudad donde se realizó la primera actividad del tocopillano, donde fue recibido por la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, quien es nacida en Santiago, pero radicada en Canadá.

Por lo mismo, unos 300 hinchas, en especial nacionales, le pidieron unas primeras palabras a Alexis, aunque de inmediato les advirtió a sus fanáticos: “Bueno, no soy mucho de hablar”.

Alexis agradeció a los chilenos que fueron a recibirlo. Foto: CF Montréal.

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Alexis agradeció a los chilenos en Canadá

Alexis Sánchez ya se instaló en Montreal junto a su familia, donde comenzará a escribir la que puede ser su última historia en el fútbol profesional, ahora disputando la MLS.

En ese sentido, los hinchas están muy ilusionados con la figura del chileno, donde llegaron muchos compatriotas a darle la primera bienvenida en este nuevo capítulo.

“Primero que nada agradecer a Montreal de venir aquí y darme la oportunidad de divertirme en el fútbol, que es lo que hago yo, que es jugar al fútbol, amo este deporte”, explicó Alexis.

Por lo mismo, dejó un especial saludo a los compatriotas: “También llevo 18 años viviendo fuera de mí país, que es Chile, y ver a todos los chilenos y a la alcaldesa es algo lindo que diga el nombre de Chile fuera de tu país”.

Mira el arribo de Alexis en Canadá: