El extremo derecho de 22 años otra vez llamó la atención en el mismo país del Viejo Continente donde ya lo habían buscado hace algunas semanas. Pero todavía es muy pronto para decir que se irá.

Mientras Independiente de Avellaneda busca al candidato ideal para suplir al defenestrado director técnico Gustavo Quinteros, recibió otra oferta desde Europa por el chileno Maximiliano Gutiérrez. El extremo derecho, puesto donde más ha jugado en el Rojo, hace un buen rato está en el radar del Viejo Continente.

Específicamente del fútbol de Rusia, que ya lo había buscado cuando el Krasnodar puso en la mesa una propuesta para llevárselo. Pero el Rey de Copas rechazó esa posibilidad y Gutiérrez se quedó en el estadio Libertadores de América.

Aunque ese panorama podría cambiar ante este nuevo pretendiente del jugador surgido en las inferiores de Huachipato. “El Dinamo Moscú hizo una oferta por Maximiliano Gutiérrez”, informó el periodista Matías Martínez, quien cubre el devenir diario del club argentino en la radio La Red.

Maximiliano Gutiérrez es un habitual convocado a la selección chilena. (Zed Jameson/Photosport).

“Ofertó 6 millones de euros por el 100 por ciento del pase”, añadió el citado comunicador. Pero la intención de la plana mayor de uno de los clubes más grandes que tiene Argentina no es dejarlo ir por esa cifra. Por eso mismo le enviaron una nueva propuesta al cuadro moscovita.

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Maximiliano Gutiérrez cautiva en Europa: contraoferta de Independiente al Dínamo Moscú

Por lo pronto, Independiente de Avellaneda no se desprenderá de Maximiliano Gutiérrez ante este nuevo interés de Europa. “El club realizó una contraoferta por un monto superior”, añadió Matías Martínez ante esa cuantiosa propuesta del Dínamo Moscú.

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Aunque no especificó el valor de la oferta con la que el Rojo respondió para seguir las negociaciones. En caso de que todo avance con el chileno de 22 años, se encontraría varios sudamericanos en el Dinamo Moscú. Como el zaguero central uruguayo Nicolás Marichal.

Maximiliano Gutiérrez suma 13 partidos en Independiente: anotó tres goles y regaló dos asistencias. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y el defensor paraguayo Roberto Fernández, además del mundialista guaraní Juan José Cáceres. También hay muchos brasileños: David Ricardo, Rubens, Bitello y Arthur Gomes. Dentro de los hispanoparlantes también figura el mexicano Luis Chávez. Pero todavía es muy pronto para saber si todos ellos recibirán a un seleccionado chileno.

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