Le dicen el Flecha, tiene 23 años y ha tenido muy mala suerte con los problemas físicos durante esta temporada: apenas en 7 minutos del duelo ante Universidad de Concepción, salió reemplazado presumiblemente por un desgarro que lo hizo llorar desconsoladamente.

Luego de su salida de Colo Colo, donde fue durante varios años una gran promesa, este delantero recaló en Deportes La Serena. Tenía trazado el objetivo de explotar de una vez su el potencial que le vieron en el estadio Monumental. Pero las lesiones le han impedido siquiera encadenar algunos partidos.

En la fecha 18, el cuadro granate visitó a Universidad de Concepción y Alexander Oroz comenzó como titular el encuentro. Pero se terminó mucho antes de lo que él hubiera deseado. Y fue literalmente solo: el Flecha quiso dar un pase a un compañero y sintió un fuerte dolor muscular.

De inmediato evidenció gestos de esa molestia. Se tiró al piso y se tocó el aductor. Sus compañeros Bruno Gutiérrez y Felipe Chamorro, además del árbitro José Cabero, fueron rápidamente a ver cómo estaba en el maltrecho césped del estadio Ester Roa Rebolledo.

Alexander Oroz quedó tendido en el césped por una lesión muscular que lo sacó del partido. (Captura TNT Sports).

Las imágenes eran elocuentes. El rostro de Oroz reflejaba que ese dolor lo iba a obligar a ser sustituido. Un problema para el cuerpo técnico encabezado por Felipe Gutiérrez. Y un nuevo traspié para el exjugador albo y de Deportes Iquique en su periplo por los Papayeros.

Así quedó Alexander Oroz tras su temprana lesión ante la UdeC. (Captura TNT Sports).

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El ex Colo Colo Alexander Oroz llora desconsolado tras salir lesionado en La Serena

Alexander Oroz fue sustituido por otro ex Colo Colo en Deportes La Serena: Matías Pinto, quien fue clave en la apertura de la cuenta que los granates celebraron ante el Campanil en el barrial de Collao. El carrilero derecho sacó un centro que Ángelo Henríquez empalmó muy bien.

Así las cosas, el “9” volvió a las canchas tras un desgarro con un gol que puso en ventaja a los serenenses, que han sufrido mucho por las lesiones durante esta campaña. No sólo por Oroz, quien se hará exámenes médicos para saber la cuantía de su lesión. Pero la sospecha es un desgarro en el futbolista que apenas ha sumado 117 minutos este año.

El argentino Gonzalo Figueroa sufrió una lesión en el clásico ante Coquimbo Unido y su compatriota Andrés Zanini se perderá todo lo que resta de campaña por una gravísima lesión ligamentaria. Lo propio con el también trasandino Nicolás Stefanelli. Un dolor de cabeza sin fin los problemas físicos Papayeros. Por lo pronto, se fueron al descanso con el 1-0 a favor en el resultado

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