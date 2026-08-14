Ya con más de la mitad del torneo jugado, hay equipos que miran de reojo la regla juvenil. Hay severos castigos en caso de no cumplir.

Ya en tierra derecha la segunda rueda de la Liga de Primera, los minutos Sub 21 comienzan a cobrar mayor relevancia para no sufrir a fin de año. Es que la resta de puntos y el castigo económico meten miedo para quienes no cumplan con la regla.

Un total de 1890 minutos deben cumplir los equipos en el torneo con juveniles. Eso sí, según informan las bases, “en caso que dos o más jugadores chilenos, según lo indicado en el inciso segundo de este artículo disputen un mismo partido, se considerarán para estos efectos hasta un total de 120 minutos”.

Por otra parte, los que sean llamados a la selección chilena y no puedan jugar por su equipo, también les contarán los minutos. En ese caso, 45′ en total en dicho encuentro del torneo.

Así van los equipos de la Liga de Primera con los Sub 21

Con Huachipato en la cima y ya cumplidos los minutos juveniles (70% de minutos) en la Liga de Primera, Colo Colo y O’Higigns cierran el podio. Por otra parte, Limache ya mira de reojo la situación, al igual que el año pasado.

Foto: Sergio Godoy.

Los castigos son severos para quienes no cumplan. Según las bases, “si el porcentaje de minutos disputados fluctuare entre el 65,1% y el 69,9%, ambos porcentajes incluidos, se sancionará al club infractor con la pérdida de tres puntos, más una multa ascendente a 500 UF”.

En el caso que el porcentaje de minutos Sub 21 esté entre el 60,1% y el 65%, el castigo será de seis puntos perdidos y el pago de 500 UF. Finalmente, si lo jugado por juveniles es menos del 60,1%, “se sancionará al club infractor con la pérdida de nueve puntos, más una multa ascendente a 500 UF”.

Huachipato ya cumplió con el minutaje juvenil / Photosport



Ahora resta esperar la maniobra de Deportes Limache para salvar el panorama, algo que vivió el año pasado junto a Colo Colo. Por su parte, el Cacique este año no tuvo problemas y con nombres como Leandro Hernández y Felipe Raipán ha brillado en materia juvenil.