La aparición de Reinhart mueve piezas en el plantel de la U, lo que debe resolver con el regreso de Lucas Barrera.

Universidad de Chile trabaja en encontrar su formación titular para enfrentar a Deportes Limache en la jornada del sábado por la Liga de Primera, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago debe resolver algunas dudas y una disputa que comenzó a tomar color en la segunda parte de la temporada, con dos jugadores.

Se trata de Lucas Barrera y Tobías Reinhart, quienes luchan por un puesto en la zona de volantes de la U, de manera que están peleando minuto a minuto por ser estelares.

Algo que debe confirmar el técnico Gago, quien ya adelantó esta lucha en conferencia de prensa, donde marcó las diferencias en característica de ambos jugadores.

Tobías Reinhart mete presión para seguir de titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La lucha de Lucas Barrera y Reinhart en la U

Fernando Gago necesitaba lucha por los puestos, algo que ya tiene una dura disputa con Lucas Barrera y Tobías Reinhart, quienes quieren meterse en el once titular de U de Chile.

“Lucas y Tobías son dos jugadores de similares características en muchos aspectos de juego, tienen buena marca y juego aéreo“, marcó el técnico de los azules.

Por lo mismo, asegura que dependerá mucho de las condiciones que ponga el rival, la cancha y lo que quieran proponer, de manera que se tomará tiempo para una decisión final.

“Lucas es más alto para el juego aéreo. Tobías tiene buena pegada de finalización. Son dos jugadores que me gustan mucho y por eso pedí que estén en este plantel“, finalizó.

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