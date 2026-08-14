El entrenador de la U no quiere adelantarse y aseguró que solamente está pensando en el partido ante Deportes Limache.

Universidad de Chile tiene una difícil misión en la segunda rueda de la Liga de Primera, porque no tiene margen de error si es que le quiere pelear el título a Colo Colo.

Los azules se encuentran en el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero a largos 12 puntos de distancia del Cacique, por lo que no se pueden dar el lujo de perder terreno.

El próximo partido de la U será ante Deportes Limache, y tras ello se jugará el Superclásico en el estadio Nacional, encuentro del que no quiere hablar todavía Fernando Gago.

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Fernando Gago se concentra en Limache y no quiere hablar de Colo Colo

Gago asistió este viernes a conferencia de prensa en la antesala al encuentro ante los limachinos, y al ser consultado sobre el duelo siguiente ante el Cacique, dijo que aún no tiene la cabeza en ello.

“No pienso en el próximo partido, pienso en éste y es el partido más importante que tenemos. Es un campo sintético donde es distinto el partido, estamos acostumbrados a jugar toda la semana en pasto, nos tenemos que acomodar a esta situación y debemos entender cómo lo tenemos que jugar, dónde podemos aprovechar la velocidad que se genere, yo lo veo del análisis de partido, no en vivo”, señaló en primera instancia.

Fernando Gago no quiere hablar de Colo Colo. Foto: Manuel Lema/Photosport

“Desde los análisis de video, se ve que la cancha es más rápida cuando la pelota circula, debemos tener esa capacidad y tratar de finalizar jugadas. Va a ser un partido interesante, sabemos lo que implica el rival y el campo, pero debemos tener claro lo que queremos hacer”, agregó.

Además, no está preocupado si algún jugador se gana amarilla o si es expulsado y se pierde el encuentro ante Colo Colo: “sólo pensamos en este partido”, insistió.

Fernando Gago tendrá su debut en Superclásicos, debido a que en el duelo de la primera rueda jugado en el estadio Monumental, donde la U ganó por 1-0, el entrenador laico fue el despedido Francisco Meneghini.

En síntesis

Universidad de Chile se ubica segunda a 12 puntos de Colo Colo.

se ubica segunda a de Colo Colo. El entrenador Fernando Gago se enfoca exclusivamente en el partido contra Deportes Limache .

se enfoca exclusivamente en el partido contra . Fernando Gago vivirá su debut dirigiendo en un Superclásico frente a Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Deportes Limache vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Deportes Limache y Universidad de Chile por la fecha 19 de la Liga de Primera se jugará este sábado 15 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera