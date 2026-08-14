El histórico goleador albo elogió al delantero argentino y destacó sus condiciones para ser una pieza clave en el equipo de Fernando Ortiz.

Si hay alguien que conoce la exigencia de ser delantero de Colo Colo, ese es Lucas Barrios. El histórico atacante dejó una huella imborrable en el Cacique y ahora entregó su respaldo a uno de los actuales referentes ofensivos del plantel: Javier Correa.

En conversación con AS Chile, el exgoleador valoró que el argentino haya continuado en Macul y aseguró que cuenta con las condiciones necesarias para destacar con la camiseta alba.

Lucas Barrios elogia a Javier Correa y destaca su nivel en Colo Colo

Barrios confía en el presente albo

“Me parece muy bien que se haya quedado. En los últimos partidos ha demostrado que tiene mucho nivel y que es un jugador calcado para Colo Colo”, señaló Barrios.

El exseleccionado paraguayo también puso énfasis en las características futbolísticas del atacante, quien se prepara para volver a las canchas después de cumplir una larga suspensión, “Tiene mucha técnica y ha convertido goles muy importantes”, destacó.

Barrios, además, apuntó a un factor que considera determinante para el rendimiento de cualquier delantero: la confianza, “El jugador vive de momentos. Ojalá que Colo Colo le pueda sacar el máximo jugo posible, porque si él anda bien, el equipo funciona”, afirmó.

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El histórico delantero también se refirió al buen momento que atraviesa el conjunto popular y valoró el trabajo realizado por el actual cuerpo técnico, “Me alegra que les esté yendo bien. Se merecen este momento. Han luchado bastante por conseguirlo”, comentó.

En esa línea, tuvo palabras positivas para Fernando Ortiz, a quien conoce personalmente y de quien destacó su preparación para asumir el desafío en Colo Colo, “Me alegra lo que vive Fernando Ortiz, porque lo conozco y sé lo que se ha preparado para el desafío”, agregó.

Así, Barrios no solo respaldó a Correa, sino que también se mostró ilusionado con lo que pueda conseguir el Cacique durante esta temporada.

En resumen