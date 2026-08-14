Desde la agrupación que reúne a nuestros compatriotas en esta ciudad canadiense preparan un encuentro para darle la bienvenida al tocopillano.

Una auténtica revolución se vive en la ciudad canadiense de Montreal, luego que se oficializara la llegada del delantero Alexis Sánchez al equipo que milita en la Major League Soccer (MLS), y muy particularmente en la gigantesca comunidad de chilenos que viven allí.

Según datos oficiales de la nación norteamericana, son más de 38 mil las personas con ascendencia o nacionalidad chilena que viven allí, de los cuales cerca de 10 mil 700 viven en esta ciudad, por lo que la expectativa es altísima al arribo del tocopillano.

Por lo mismo, desde la Asociación de Chilenos en Montreal, agrupación que reúne a esta comunidad convocaron para este viernes 14 de agosto a un multitudinario recibimiento a Alexis Sánchez en el Ayuntamiento de esta localidad canadiense.

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Chilenos en Montreal preparan masiva bienvenida para Alexis Sánchez

El encuentro se realizará a partir de las 15:00 horas locales (misma hora en nuestro país), donde el organismo invita a los seguidores para que “lleven bandera chilena y polera de la Selección” para que el atacante “se sienta en casa“.

No será la única actividad que realizará Alexis Sánchez este viernes, pues en el mismo Ayuntamiento de Montreal sostendrá una cita formal con la alcaldesa de la ciudad, Soraya Martínez Ferrada, de origen chileno-canadiense, en su despacho.

Será la primera acción pública que realizará el Maravilla en suelo norteamericano donde la expectativa es que su estreno oficial con el equipo local se dé el próximo sábado 22 de agosto, cuando reciban a Los Angeles Galaxy en el Stade Saputo.

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