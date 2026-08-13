Pronósticos Universidad de Concepción vs Deportes La Serena: un choque directo por la permanencia

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Universidad de Concepción vs Deportes La Serena, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Concepción vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles de Deportes La Serena en la segunda mitad: Más de 0.5 Deportes La Serena marcó en sus últimas siete presentaciones del torneo y, además, consiguió al menos un gol en seis de sus siete segundos tiempos más recientes. bet365 1.80 Pronóstico Anota en cualquier momento: Jeisson Vargas Jeisson Vargas suma tres goles y dos asistencias en sus últimas seis apariciones, participando directamente en cinco tantos entre Copa Chile y Campeonato Nacional. bet365 3.75 Pronóstico Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Deportes La Serena: Menos de 5.5 Universidad de Concepción superó los tres córners en siete de sus ocho localías, mientras La Serena quedó debajo de seis en ocho de sus nueve salidas y promedia apenas 3,67 fuera de casa. bet365 1.75 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este viernes 14 de agosto, a las 19:00 horas, en el Ester Roa, Universidad de Concepción y Deportes La Serena abrirán la fecha 19 de la Liga de Primera, en un compromiso clave por la zona de descenso.

El Campanil tiene 19 puntos y está antepenúltimo, a dos unidades de la zona roja, además de sumar cinco partidos sin conocer la victoria. El panorama para el Granate tampoco es alentador, ya que también acumula cinco encuentros sin ganar y tiene apenas un punto más. Además, consiguió solo una victoria en sus nueve salidas de casa en la liga.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Universidad de Concepción vs Deportes La Serena, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

El Papayero es más efectivo en la segunda parte

A pesar de no haber conseguido grandes resultados últimamente, Deportes La Serena mantiene una buena racha goleadora, ya que marcó al menos un gol en cada una de sus últimas siete presentaciones en el torneo. Además, anotó al menos una vez en seis de sus últimos siete segundos tiempos.

Total de goles de Deportes La Serena en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.80 en bet365

La influencia de Jeisson Vargas en el ataque granate

Jeisson Vargas marcó tres goles y dio dos asistencias en sus últimas seis apariciones con los Papayeros. Anotó contra Cobresal y Antofagasta, además de asistir frente a Cobreloa, todo en el marco de la Copa Chile. Por otra parte, dio un pase de gol ante Universidad Católica y convirtió contra O’Higgins en el Campeonato Nacional.

Anota en cualquier momento: Jeisson Vargas – 3.75 en bet365

Una diferencia desde el córner que puede marcar la previa

En siete de sus ocho presentaciones como local en el torneo, el Campanil registró más de tres córners a favor. Universidad de Concepción está entre los seis equipos con mayor promedio en casa, con 5,88 por partido.

El Granate, por su parte, registró menos de seis saques de esquina en ocho de sus nueve salidas en el certamen. Además, es el cuarto peor equipo en este apartado, con un promedio de 3,67 ejecuciones por partido como visitante.

Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Deportes La Serena: Menos de 5.5 – 1.75 en bet365

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Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Concepción vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por bet365 Universidad de Concepción 2.30 bet365 Empate 3.40 bet365 Deportes La Serena 2.70 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Universidad de Concepción vs Deportes La Serena: últimos partidos