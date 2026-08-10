Los Cruzados se miden ante el Pincha en la ida de los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

Universidad Católica reanuda su participación en la Copa Libertadores 2026. En los octavos de final de ida se enfrentan a Estudiantes de La Plata y un histórico confía en pasar de ronda.

Los Cruzados han realizado una gran campaña a nivel internacional. Fueron los líderes en el grupo de la muerte, superando a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil. Ahora tendrán que medir fuerza ante el Pincha, aunque ya ganaron en este 2026 en Argentina.

La UC va a La Plata

Estudiantes de La Plata es uno de los equipos fuertes del fútbol argentino. La cuatro Copa Libertadores que llevan en su camiseta así lo demuestran, pero pese a sus pergaminos, un referente de Universidad Católica como Miguel Ángel Neira confía en su club.

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“Lo que pasa es que acá miramos en demasía a los equipos argentinos. No sé si los comparamos con la selección, pero la selección es otra cosa. Yo he visto varios partidos de los equipos y no tienen nada, pero nada. Entonces, Católica puede pasar esta serie. Le tengo fe“, indicó Neira a RedGol, al más puro estilo de Dominic Toretto.

Una de las grandes críticas que ha sufrido la UC antes de la reanudación de la Copa, es el no haber traído a refuerzos. Pese a ello, y también a las bajas, el campeón cruzado en 1984 y 1987 cree en que los dirigidos por Daniel Garnero sacarán la pega sin problemas.

“La única baja importante es Clemente Montes, Juan Francisco Rossel es suplente. No afecta el no haberse reforzado, ya que vienen jugando los mismos y se conocen. Yo creo que esta serie la pasa Universidad Católica“, cerró Neira.

Zampedri y compañía quieren seguir roncando en Copa Libertadores. Imagen: Photosport

Universidad Católica se medirá contra Estudiantes de La Plata este martes 11 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Uno de Argentina. Una semana después, los Cruzados cerrarán la llave en condición de local en el Claro Arena, buscando el paso a cuartos de final. No logran esto desde 2011, cuando Peñarol los eliminó.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.