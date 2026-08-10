El más pequeño de los hermanos se ha llenado del apoyo de los suyos en las fuerzas básicas de los azules. Hasta el nuevo defensa albo ha posado en las fotos bullangueras.

Iván Román es flamante refuerzo de Colo Colo, club del cual fue hincha toda su vida. El defensa llega desde el Atlético Mineiro y rápidamente afloraron imágenes de su pasión alba desde pequeño.

Pero así como el defensa de la selección chilena vibra por el Cacique, su hermano menor la rompe en U de Chile. Se trata de Agustín Román, quien integra la Sub 14 azul y transformó a toda su familia en “hinchas” del equipo para seguir su campaña.

Mediante registros del padre de ambos, Ramiro Román, se ha visto al clan familiar siguiendo de cerca la carrera de ambos. Oriundos de Pedro Aguirre Cerda, la familia Román vive y respira fútbol.

La historia familiar de Iván Román y su hermano azul

Agustín Román ha sido apoyado siempre por los suyos en el CDA cuando representa las fuerzas básicas de U de Chile. Incluso Iván Román ha posado con el clan vestido de azul alentando al también pequeño defensa.

La familia Román teñida de azul.

El entorno de los hermanos siempre estuvo ligado al fútbol. Según informa T13, “la familia de su madre tenía un club deportivo, por lo que ella pasó gran parte de su vida en las canchas”.

Agustín Román en la U.

“Su padre fue cadete de Unión Española y aunque tuvo la intención de dedicarse al fútbol, un cambio dentro del equipo terminó sacándolo del club”, explican. Por eso, la pasión pasó de Colo Colo a la U con tal de apoyar a su hijo.

Eso sí, con el fichaje de Iván Román ahora el clan familiar deberá repartirse alentando a ambos en lo que será un curioso “Superclásico de los Román”. Al menos en el caso del defensa albo, las antiguas fotos revelan que siempre vibró con su pasión por el Cacique.