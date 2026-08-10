El ex goleador de U de Chile habló en lúdico video sobre su nuevo desafío en las pantallas de Chilevisión, dando a conocer una nueva faceta.

Mauricio Pinilla poco a poco deja atrás los problemas económicos y en televisión encuentra un respiro. A su conocida participación en ESPN Chile, el ex delantero ahora arriba a la TV abierta.

Chilevisión anunció con bombos y platillos la participación del formado en U de Chile en un nuevo programa de espectáculos. Ahí se ve un video con una faceta más lúdica del ex seleccionado nacional.

“Mauricio Pinilla se atreve con un nuevo desafío y llega a Fiebre de Canto dispuesto a demostrar que también tiene talento para la música”, informó el canal nacional.

Mauricio Pinilla desclasifica su nueva faceta

En un spoiler de lo que vendrá en el canal CHV, Mauricio Pinilla dio a conocer su ingreso al programa Fiebre de Canto. El hombre de fútbol ingresa de lleno en el espectáculo de la televisión chilena.

“La gente va a conocer una faceta diferente de mí, he hecho de todo en televisión y esto me faltaba, un programa de canto. Voy a demostrar talento, cahuín y todo lo que sea necesario para ganar este programa”, anunció Pinigol.

Sobre las razones de su ingreso al espacio, el ex delantero de la U confesó que “decidí entrar porquee canto bien, tengo buen desplante y me encantan los desafíos”.

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“Mi peor verguenza en un escenario es cuando tuve que animar un festival y se me olvidó darle un premio a una artista. Soy muy rockero y también me gusta Lucybell, aunque en reggeaton también pego buenos perreos hasta abajo”, cerró.

Video: su presentación en el programa