Efecto Bragarnik: O’Higgins suma sexto refuerzo proveniente de campeón de Copa Sudamericana

El cuadro celeste se ha transformado en el equipo que más jugadores recibe de Defensa y Justicia y ya tiene siete contrataciones provenientes del “Halcón”

O’Higgins no puede afianzarse en la Liga de Primera y ahora sumó una dura caída ante Deportes Limache. El elenco de Lucas Bovaglio cayó por 3-1 ante el “Tomate mecánico” y se aleja de la parte alta de la tabla.

Para peor, el Capo de Provincia quedó en el puesto 12° con 23 unidades. Por lo que también está fuera de copas internacionales, lo que se ha transformado en el gran objetivo del club tras un 2026 donde destacó en Copa Libertadores y Sudamericana.

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Por lo mismo, la dirigencia se puso las pilas y ya aseguró la llegada de Santiago Toloza. El volante tendrá su primera experiencia fuera de Argentina y cuenta con pasos previos por Talleres, Arsenal, Platense e Independiente entre otros.

Fichaje que llama la atención ya que llega proveniente de nada menos que de Defensa y Justicia. Justamente el club que tiene relación con Christian Bragarnik, y que figura como parte del Grupo Caliente que hoy comanda la institución rancagüina.

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El equipo argentino que refuerza a O’Higgins: sexto jugador fue confirmado

Un vínculo que se refleja en el mercado de fichajes de O’Higgins ya que es el séptimo fichaje que llega proveniente de la zona de Florencio Varela de Buenos Aires. Equipo que en 2020 ganó la Copa Sudamericana y al año siguiente la Recopa al Palmeiras.

Según Transfermarkt el primero que llegó desde el Halcón fue Valentín Larralde en 2022. En los celestes estuvo una temporada y disputó 17 partidos.

Tras ello, en 2024 vino el turno de Yorman Zapata que solo jugó nueve encuentros. También ese año se reforzó el cuerpo técnico con la llegada de Francisco Meneghini. Luego en 2025 fue el turno de Benjamín Schamine que estuvo en 20 partidos y marcó un gol.

Ahora en dicha campaña también se mejoró la puntería y se sumó a Francisco González, quien se transformó en referente total del equipo. “Panchito” como lo apodaron en Rancagua fue pieza fundamental en la campaña internacional en Copa Sudamericana y le permitió el salto al Xolos de Tijuana.

Pancho González pasó de O’Higgins a Xolos de Tijuana

Por lo mismo, para repetir la fórmula de éxito se apuntó nuevamente hacia Defensa y Justicia. El primer confirmado fue el delantero David Fernández. A lo que se suma el inminente arribo de Santiago Toloza, quien ya conoció el Estadio El Teniente y dijo presente el reciente domingo como espectador en el encuentro frente a Deportes Limache.

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“Defensa y Justicia lo transfiere de manera definitiva y, una vez superada la revisión médica, firmará contrato por 3 años”, recalcó César Luis Merlo. Por lo que ahora solo resta la presentación oficial de O’Higgins y esperar si Lucas Bovaglio le da el visto bueno para el debut.