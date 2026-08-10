Universidad de Chile está firme en el torneo, pero debe esperar que Colo Colo tropiece para poder acercarse y soñar con una remontada histórica.

Universidad de Chile está en una racha muy buena, pues ha ganado los últimos cuatro encuentros del torneo nacional. Eso sí, no le alcanza hasta el momento para descontarle puntos a Colo Colo, que también marcha a tranco firme.

Por el momento son 12 puntos de diferencia. Una ventaja que hace pensar que la remontada azul sería épica para quedarse con el campeonato, aunque todo puede suceder cuando restan 36 unidades en juego.

De hecho, la confianza de los futbolistas universitarios es total de cara a lo que será el Superclásico de la próxima semana, el que se jugará en el Estadio Nacional.

Lucas Assadi confía en que a Colo Colo le ganan el clásico

La confianza de Assadi de cara al Superlcásico

Lucas Assadi fue tajante en señalar que “yo creo que se van a descontar (puntos)”, alimentando la esperanza de los hinchas que se entusiasman con lo que hace la U.

Tampoco se marea mucho. Entiende que lo que depende de ellos es fecha a fecha. “Tenemos que seguir sumando y el resto se va a ir dando”, agregó el talentoso mediapunta.

ver también Tabla de Posiciones: U de Chile no le pierde pisada al líder tras vencer a Palestino

Ahora el Bulla tiene un complejo encuentro, ya que debe visitar a Deportes Limache, que viene de ganarle por 3-1 como visitante a O’Higgins.

Ese partido está programado para jugarse el sábado a las 17.30 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota, que es una cancha compleja por tratarse de una superficie sintética.