Árbitro mundialista es enfático contra Cabero por cortar la última jugada: “Descriterio total”

José Cabero terminó el partido de Colo Colo ante La Calera cuando Raipán se iba solo y no había portero en el arco cementero.

Colo Colo le ganó 2-1 a La Calera y mantiene su racha ganadora. Sin embargo, si alguien prendía la televisión luego del pitazo final, hubiese pensado que los albos no habían ganado el partido.

Esto porque el árbitro José Cabero terminó rodeado de jugadores albos. ¿La razón? Terminó el encuentro cuando Felipe Raipán se iba solo y no había arquero, pues el meta calerano Nicolás Avellaneda había ido a buscar el cabezazo.

Un hecho que demuestra una total falta de criterio por parte del réferi. Eso es algo que piensa un juez mundialista, como Gastón Castro, quien pitó en la cita de España 1982 y conversó con Redgol sobre esta jugada puntual.

Colo Colo festejó en La Calera a pesar del descriterio de Cabero

Califican a Cabero de “descriterio total”

Si bien entiende que “eso del momento de terminar un encuentro es tremendamente subjetivo, porque en el fondo la regla dice que se debe terminar es cuando se cumple el tiempo”, sabe que hay un sentido futbolístico que se debe respetar.

“Me parece que hay un descriterio total”, es lo que señala de manera enfática. “Estamos hablando de 10 segundos, no más que eso”, agrega Castro para que se hubiese señalado el fin del encuentro.

“Haber esperado que la jugada terminara, ya sea en gol o no, parece lo más sensato”, es lo que describe sobre lo sucedido en el Nicolás Chahuán.

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De todas formas, sabe que no es algo nuevo por parte de los árbitros. “Han habido situaciones traumáticas, de jugadas que se terminan cuando la pelota va en al aire y en cualquier momento terminan en gol”, recuerda.

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Un punto negro más para el referato nacional esta temporada, que todas las fechas se manda algún tipo de condoro y genera mucha polémica por sus acciones.