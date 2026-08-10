Dos clubes chilenos están entre los 16 mejores de América, donde luchan por seguir avanzando.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 comienzan y habrá dos equipos chilenos presentes gracias a Universidad Católica y Coquimbo Unido. Chilevisión transmitirá a uno de ellos.

Desde 2012 que no sucedía que dos clubes nacionales decían presente en la ronda de los 16 mejores. En aquella ocasión, lo hizo Unión Española y Universidad de Chile. Ahora son Piratas y Cruzados los que toman la bandera para intentar seguir avanzando.

¿Qué partido dará Chilevisión de Copa Libertadores?

La señal de TV abierta transmitirá el choque de Estudiantes de La Plata y Universidad Católica. Además, este encuentro también podrá ser visto en ESPN 5, mientras que por streaming estará disponible en las plataformas digitales de CHV y también en Disney+.

¿A qué hora juega U. Católica vs Estudiantes?

Este partido será el martes 11 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Uno de La Plata, Argentina. Será el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Partidazo en La Plata

Universidad Católica ha realizado una gran campaña en la Copa Libertadores. Fueron líderes del grupo de la muerte, venciendo a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona. Los dirigidos por Daniel Garnero quieren seguir por esta buena senda.

Lo negativo, es que los Cruzados no han confirmado refuerzos para el segundo semestre. Si bien con lo que tienen demostraron estar a la altura, para las instancias finales los equipos suelen fortalecer a sus planteles y la dificultad aumenta.

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Estudiantes de La Plata por su parte avanzó como segundo en la zona que compartió con Flamengo, Independiente de Medellín y Cusco FC. Universidad Católica ya ganó en Argentina cuando venció a Boca en La Bombonera, ahora querrán repetir la gracia ante el Pincharrata. Coquimbo Unido por su parte se medirá contra Platense el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas.