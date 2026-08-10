Universidad Católica tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de una serie que definirá a uno de los ocho mejores equipos del torneo.
El gran golpe de los Cruzados fue cuando derrotaron a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que les permitió asegurar el primer lugar de su zona y avanzar directamente a los octavos de final.
Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport
¿Dónde ver U. Católica vs. Estudiantes EN VIVO?
Universidad Católica vs. Estudiantes, juegan este martes 11 de agosto, desde las 20:30 horas de Chileen el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, por octavos de final en Copa Libertadores.
El partido entre Cruzados y Pincharratas será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5, Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube, y de manera online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
ESPN 5
- VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
- DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
- Claro:177 (SD) – 477 (HD)
- Entel: 218 (HD)
- Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
- TU VES: 516 (SD)
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Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente. El único antecedente de una serie se remonta a la Libertadores 1969, cuando el cuadro argentino ganó ambos partidos por 3-1.
Tabla de posiciones grupo D Copa Libertadores
En resumen…
- Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata este martes 11 de agosto, desde las 20:30 hrs.
- El partido por octavos de final de Copa Libertadores se jugará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.
- ESPN 5, Chilevisión y Disney+ Premium transmitirá el encuentro de Universidad Católica en el torneo Conmebol.