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Copa Libertadores

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite U. Católica vs. Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores

Los cruzados enfrentarán al conjunto Pincharrata por octavos de final del torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Universidad Católica, enfrenta a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.
© Photosport.Universidad Católica, enfrenta a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de una serie que definirá a uno de los ocho mejores equipos del torneo.

El gran golpe de los Cruzados fue cuando derrotaron a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que les permitió asegurar el primer lugar de su zona y avanzar directamente a los octavos de final.

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

¿Dónde ver U. Católica vs. Estudiantes EN VIVO?

Universidad Católica vs. Estudiantesjuegan este martes 11 de agosto, desde las 20:30 horas de Chileen el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, por octavos de final en Copa Libertadores.

El partido entre Cruzados y Pincharratas será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5, Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube, y de manera online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)
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Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente. El único antecedente de una serie se remonta a la Libertadores 1969, cuando el cuadro argentino ganó ambos partidos por 3-1.

Tabla de posiciones grupo D Copa Libertadores

En resumen…

  • Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata este martes 11 de agosto, desde las 20:30 hrs.
  • El partido por octavos de final de Copa Libertadores se jugará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.
  • ESPN 5, Chilevisión y Disney+ Premium transmitirá el encuentro de Universidad Católica en el torneo Conmebol.
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