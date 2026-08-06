Los Cruzados visitarán al elenco argentino en una llave que promete en la ronda de los 16 mejores del continente.

Universidad Católica tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de una serie que definirá a uno de los ocho mejores equipos del torneo.

El gran golpe de los Cruzados fue cuando derrotaron a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que les permitió asegurar el primer lugar de su zona y avanzar directamente a los octavos de final.

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

¿Cuándo juega Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores?

Universidad Católica vs. Estudiantes, juegan este martes 11 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata , en la ida por octavos de final en Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y Xeneizes tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, irá completamente en vivo transmitido EN VIVO por TV en la señal de Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube , y además estará disponible de manera online en Disney+ Premium para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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Duelo que tiene historia, ya que será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente. El único antecedente de una serie se remonta a la Libertadores 1969, cuando el cuadro argentino ganó ambos partidos por 3-1.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores

En resumen…