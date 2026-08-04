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Colo Colo

Aníbal Mosa confirma apelación de Colo Colo por castigo sin público en Libertadores

El presidente de Blanco y Negro afirma que gracias a las medidas de seguridad que adoptaron hace más de un año les permiten ir a Conmebol para reducir la sanción.

Por Alfonso Zúñiga

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Aníbal Mosa abordó la opción de apelar a castigo de Conmebol por incidentes en abril del 2025.
© PhotosportAníbal Mosa abordó la opción de apelar a castigo de Conmebol por incidentes en abril del 2025.

En el marco de la fiebre que generó la presentación del caboverdiano Vozinha como nuevo arquero de Colo Colo, su presidente Aníbal Mosa entregó detalles de la acción que el club realizará ante Conmebol con miras a la edición 2027 de Copa Libertadores.

Ante la eventualidad que ratifiquen su actual presente y sean campeones del fútbol chileno, volverán a jugar el torneo continental donde actualmente arrastran una sanción de partidos sin público como local y visita tras los graves incidentes del 10 de abril de 2025.

De los cinco juegos en ambas condiciones que deben enfrentar sin su gente, Colo Colo ya cumplió con dos de cada uno, lo que eventualmente les haría jugar la fase de grupos de la Libertadores 2027 sin su gente, algo que Aníbal Mosa buscará evitar a toda cosa.

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Ante la hipotética posibilidad de que Vozinha pueda jugar el certamen continental, el puertomontino aclaró que “estamos haciendo un análisis sobre esa situación. No me gustaría adelantarlo todavía, porque me gustaría que las entidades formales a las que vamos a apelar, de cierta manera, se enteraran primero“.

En esa línea, el timonel de Colo Colo sostiene que “después de ese 10 de abril del 2025 tomamos una serie de medidas, especialmente con los accesos biométricos, con una inversión cercana a dos millones de dólares. La experiencia estadio ha mejorado una enormidad”.

Esperemos presentar algún recurso por ahí, para ver si pueden, de cierta manera, buscar una forma de que la sanción no sea tan dura y podamos tener algo de gente dentro de la cancha”, finalizó Aníbal Mosa con miras al próximo año.

En síntesis

  • Aníbal Mosa confirmó que Colo Colo apelará a Conmebol por su castigo en la Libertadores 2027.
  • El Cacique arrastra una dura sanción de jugar sin público por los graves incidentes de abril de 2025.
  • El club buscará rebajar la pena destacando su millonaria inversión en nuevos accesos biométricos.
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