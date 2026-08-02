Los Cruzados visitarán al elenco argentino en una llave que promete en la ronda de los 16 mejores del continente.

Universidad Católica tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de una serie que definirá a uno de los ocho mejores equipos del torneo.

El gran golpe de los Cruzados fue cuando derrotaron a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que les permitió asegurar el primer lugar de su zona y avanzar directamente a los octavos de final.

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

¿Cuándo juega Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores?

Universidad Católica vs. Estudiantes, juegan este martes 11 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata , en la ida por octavos de final en Copa Libertadores.

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¿Cómo llega Estudiantes al partido?

El conjunto Pincharrata tuvo un camino más complicado en el Grupo A y selló su clasificación en la última fecha, tras vencer 1-0 a Independiente Medellín y alcanzar los nueve puntos.

Duelo que tiene historia, ya que será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente. El único antecedente de una serie se remonta a la Libertadores 1969, cuando el cuadro argentino ganó ambos partidos por 3-1.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores

En resumen…