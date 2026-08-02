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Copa Libertadores

U. Católica vs. Estudiantes de La Plata: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Copa Libertadores

Los Cruzados visitarán al elenco argentino en una llave que promete en la ronda de los 16 mejores del continente.

Por Franccesca Arnechino

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Católica sigue en carrera por Copa Libertadores.
© PhotosportCatólica sigue en carrera por Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, en el primer partido de una serie que definirá a uno de los ocho mejores equipos del torneo.

El gran golpe de los Cruzados fue cuando derrotaron a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que les permitió asegurar el primer lugar de su zona y avanzar directamente a los octavos de final.

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

Católica le ganó a Boca en la Bombonera – Photosport

¿Cuándo juega Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores?

Universidad Católica vs. Estudiantes, juegan este martes 11 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, en la ida por octavos de final en Copa Libertadores.

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¿Cómo llega Estudiantes al partido?

El conjunto Pincharrata tuvo un camino más complicado en el Grupo A y selló su clasificación en la última fecha, tras vencer 1-0 a Independiente Medellín y alcanzar los nueve puntos.

Duelo que tiene historia, ya que será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente. El único antecedente de una serie se remonta a la Libertadores 1969, cuando el cuadro argentino ganó ambos partidos por 3-1.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores

En resumen…

  • Universidad Católica enfrenta a Estudiantes el martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile.
  • La UC ganó el Grupo D con 13 puntos, mientras Estudiantes fue segundo del Grupo A con nueve unidades.
  • El único antecedente de una serie entre ambos fue en 1969, con triunfo de Estudiantes por 3-1 en ambos partidos.
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