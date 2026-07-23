Los Cruzados recibieron una positiva noticia, pues el cuadro Pincharrata está a punto de perder a una de sus figuras en la mitad de la cancha. Tiene todo muy avanzado para llegar a la Serie A italiana. ¿Pista? A un equipo donde jugó Gary Medel.

Universidad Católica quedó emparejada con Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo adiestrado por Daniel Garnero ganó el grupo con una tremenda victoria ante Boca Juniors en La Bombonera, que quedó silenciada con un hermoso gol de Clemente Montes.

Y el sorteo de la ronda de 16 mejores dejó a los Cruzados en este duelo ante los Pincharratas, que pronto se despedirán de un mediocampista muy promisorio: Mikel Amondarain, quien debe resolver los últimos detalles para incorporarse al Bologna de Italia.

Amondarain tiene 21 años y, según informó el periodista Fabrizio Romano, tiene muy avanzado su fichaje en la Serie A. “El acuerdo está cerrado en 10 millones de euros y dos millones en bonos. La revisión médica está reservada para el martes”, aseguró el citado comunicador.

Mikel Amondarain en acción frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Vale decir, el precio del traspaso puede llegar casi a 14 millones de dólares y todo quedará resuelto 28 de julio, cuando Amondarain se someterá a los chequeos de rigor. Es un volante que en algún momento figuró en el radar del Betis de España, cuadro que dirige Manuel Pellegrini.

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El DT de Estudiantes, Alexander Medina, hace unas semanas asumió que era muy complejo retener a todos los futbolistas para el segundo semestre de 2026. “Hay algunas situaciones que debemos mejorar a través de ventas de jugadores”, admitió el Cacique, otrora delantero que jugó en Unión Española y el Cádiz de España, entre otros clubes.

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Así las cosas, Universidad Católica podría recibir una buena noticia con esta dura baja para Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores. Se trata de un cotizado volante que Alexander Medina elogió con mucha fuerza. “Tiene movimientos que no son normales en los mediocampistas, es un delantero cuando ataca”, aseguró el Cacique.

“Es muy completo y tiene mucho para seguir creciendo. Tiene muchas cualidades, fortalezas y un futuro tremendo en la élite del fútbol. No tiene techo”, se aventuró a decir el Cacique Medina el 2 de junio de este año. Cuando ya temía que perdería al Vasquito Amondarain. Algo que muy pronto ocurrirá.

Fernando Zuqui sabe que tendrá un partido súper especial ante Estudiantes en la Libertadores. También enfrentó a otro exclub de su carrera: Boca Juniors. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Habrá que ver cómo hace el DT charrúa y su cuerpo técnico para paliar tan dolorosa baja, que seguramente también es seguida con atención por los volantes Cruzados. Como el experimentado Fernando Zuqui, quien dejó un gran recuerdo en su etapa como Pincharrata y fue figura en la fase de grupos.