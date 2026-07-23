El cuadro cruzado sigue atento al mercado y desde Europa surgió un nuevo nombre que podría convertirse en una alternativa para el segundo semestre.

Universidad Católica afrontará un exigente segundo semestre con el objetivo de pelear por el liderato del Campeonato Nacional y competir en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con ese desafío por delante, la dirigencia cruzada trabaja en la incorporación de nuevos refuerzos.

Varios nombres han sido vinculados al conjunto precordillerano durante el mercado de fichajes y, en las últimas horas, surgió uno más: Matías Pérez.

¿Matías Pérez se sumará a la UC?

Según informó Punto Cruzado, el defensor de 21 años aparece en la órbita de la escuadra cruzada y es considerado por el club como “una opción de mercado bastante interesante” de cara a la segunda rueda.

El defensor tiene contrato con el Lecce de Italia hasta 2028. Sin embargo, aseguran que podría salir a préstamo debido a la escasa continuidad que ha tenido en el fútbol italiano, y la Franja aparece como una de las alternativas para quedarse con sus servicios.

Matías Pérez podría llegar a la UC/Photosport

“Desde la precordillera, el nombre del espigado defensor es una carta bastante interesante, aún más considerando que no solo cumple como central, sino que también es lateral por ambos costados”.

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“El único, pero es que durante el último año solo jugó un partido, siendo este a principios de enero”, señala el medio.

Asimismo, en la misma línea agregan: “Es un hecho que el nombre de Matías Pérez está en carpeta de Cruzados, aunque si es uno que interesa bastante, no es prioridad, más considerando que se busca primero un extremo derecho”.

En síntesis: