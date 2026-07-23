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Mercado de fichajes

Desde Italia: El inesperado jugador que aparece en el radar de U Católica

El cuadro cruzado sigue atento al mercado y desde Europa surgió un nuevo nombre que podría convertirse en una alternativa para el segundo semestre.

Por Andrea Petersen

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El fichaje que ronda la UC para este mercado de transferencias.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl fichaje que ronda la UC para este mercado de transferencias.

Universidad Católica afrontará un exigente segundo semestre con el objetivo de pelear por el liderato del Campeonato Nacional y competir en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con ese desafío por delante, la dirigencia cruzada trabaja en la incorporación de nuevos refuerzos.

Varios nombres han sido vinculados al conjunto precordillerano durante el mercado de fichajes y, en las últimas horas, surgió uno más: Matías Pérez.

¿Matías Pérez se sumará a la UC?

Según informó Punto Cruzado, el defensor de 21 años aparece en la órbita de la escuadra cruzada y es considerado por el club como “una opción de mercado bastante interesante” de cara a la segunda rueda.

El defensor tiene contrato con el Lecce de Italia hasta 2028. Sin embargo, aseguran que podría salir a préstamo debido a la escasa continuidad que ha tenido en el fútbol italiano, y la Franja aparece como una de las alternativas para quedarse con sus servicios.

Matías Pérez podría llegar a la UC/Photosport

Matías Pérez podría llegar a la UC/Photosport

“Desde la precordillera, el nombre del espigado defensor es una carta bastante interesante, aún más considerando que no solo cumple como central, sino que también es lateral por ambos costados”.

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“El único, pero es que durante el último año solo jugó un partido, siendo este a principios de enero”, señala el medio.

Asimismo, en la misma línea agregan: “Es un hecho que el nombre de Matías Pérez está en carpeta de Cruzados, aunque si es uno que interesa bastante, no es prioridad, más considerando que se busca primero un extremo derecho”.

En síntesis:

  • Universidad Católica busca fichar a Matías Pérez para disputar el Campeonato Nacional y la Libertadores.
  • El defensor Matías Pérez tiene 21 años y mantiene contrato vigente con Lecce hasta 2028.
  • La prioridad de Cruzados es fichar un extremo derecho antes que contratar al defensor
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