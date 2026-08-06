El King sorprendió en plena transmisión a los hinchas albos y azules con sus dichos. Después trató de arreglar su frase y le dio con todo al archirrival.

Arturo Vidal lo volvió a hacer y fue viral durante su transmisión en vivo en Kick, plataforma habitual de sus directos. El King le lanzó un tremendo palo a la U de Chile luego de sufrir un lapsus.

Al hablar de su vida, el ídolo de Colo Colo confesó a corazón abierto que “soy un Romántico Viajero”. Tras eso, su acompañante reaccionó al silencio instalado y lo llamó a corregir su frase, la cual es característica en los azules.

“Soy romántico, ¿qué tiene que ver? Romántico de la vida soy yo, siempre he sido romántico, he viajado por todos lados con el amor”, trató de arreglarla, hasta que le dijeron textualmente que esa frase era su archirrival.

Vidal repasa a U de Chile

Siempre con su estilo característico a la hora de declarar, Arturo Vidal fue corregido en vivo durante su transmisión. Eso, tras decir que era un “Romántico Viajero”, el lema de U de Chile.

“¿Por qué? ¿Qué significa esa hueá? ¿Ese es de la U? Ah, esa hueá no existe, cabros. Este año no existe nadie, existe solo Colo Colo”, dijo el referente de los albos tras el lapsus.

Finalmente, y ya hablándole directamente a los fanáticos del Cacique que quedaron incrédulos con su frase, Arturo Vidal les dedicó un mensaje. El King dejó en claro que va por todo con el club de sus amores.

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“Estoy tranquilo con mi corazón de colocolito, soy un romántico, viajo, el amor me lleva por todos lados”, cerró. Colo Colo jugará este domingo 9 de agosto visitando a U La Calera, a las 17.30 horas.