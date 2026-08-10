El Principito José Sosa dejó una declaración que llamó la atención tras la segunda derrota del cuadro Pincharrata en la Liga Profesional de Argentina, aunque tanto él como un atacante colombiano confían en dejar atrás la mala racha y los pensamientos negativos.

Estudiantes de La Plata no llegará en su mejor momento al juego de ida frente a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro Pincharrata cayó por 2-0 ante Deportivo Riestra en el Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Fue su segundo traspié en fila.

En ese contexto, una de las figuras que tiene el cuadro argentino sacó la voz para reconocer que llegan con la moral muy golpeada al primer duelo frente a los Cruzados, que tampoco jugaron bien ante Cobresal, pero materializaron una victoria que tuvo un golazo de Fernando Zampedri como espectacular broche de oro.

Se trata de José Sosa, un experimentado volante que en su carrera registra pasos por el Bayern Múnich de Alemania, el Atlético Madrid de España y el Nápoli de Italia. “Estamos tratando de no ser más negativos de lo que realmente duele perder”, aseguró el Principito tras esta nueva caída.

José Sosa trató de subir el ánimo de sus compañeros antes de recibir a la UC. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Venimos de dos derrotas consecutivas y eso lleva un desgaste mental que hay que tratar de sobrepasar. Somos profesionales y trabajadores de estas situaciones, hay que tratar de arrancar con otro ánimo”, manifestó Sosa, futbolista de 41 años que se formó en el cuadro Pincharrata.

De todas formas, Sosa confía en dejar atrás los pensamientos negativos. “Los jugadores que no estuvieron son ejemplo para cambiar la energía rápido. Lo que se viene es muy lindo, tenemos que tratar de olvidarnos de lo que pasó”, sentenció el talentoso jugador, quien registra 19 partidos en la selección de Argentina.

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Cetré adelanta el duelo de Estudiantes vs la Católica: “Una semana hermosa”

Otro jugador de Estudiantes de La Plata que sacó la voz tras la caída vs Deportivo Riestra en la antesala del juego de ida ante la Universidad Católica fue el colombiano Edwuin Cetré. A pesar de que el cuadro trasandino presentó un equipo alternativo, no pudo cambiar la dinámica liguera.

“No nos están saliendo las cosas y hay mucho vaya y venga, pero hay que sacar esta rachita”, aseguró el atacante cafetalero. De todas formas se sumó al deseo de José Sosa de dejar atrás la negatividad. Sobre todo por los desafíos inmediatos del equipo.

Edwuin Cetré también sabe que el equipo entró en un espiral algo negativo. (Joaquín Camiletti/Getty Images).

Uno de carácter internacional y, luego, el clásico ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Ahora vienen cosas más importantes. Queda dejar lo negativo atrás y agarrar lo positivo. Viene una semana hermosa”, sentenció el caleño de 28 años sobre el duelo ante los Cruzados del 11 de agosto y el derbi ante el Lobo del 15 en el mismo mes.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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¿Cuándo juegan Estudiantes vs Universidad Católica en la Libertadores?

La ida de esta serie entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica está pactada para el martes 11 de agosto a las 20:30 horas en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, mientras que la revancha se jugará el martes 18 del mismo mes a las 20:30 horas en el hermoso Claro Arena.

Revisa el compacto de la derrota de Estudiantes de La Plata vs Deportivo Riestra

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