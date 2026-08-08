El entrenador cruzado fue consultado por las recientes lesiones de Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel, quienes se sumarían a las bajas de Clemente Montes y Sebastián Arancibia.

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Universidad Católica sacó adelante un complicado partido ante Cobresal en la antesala de su cruce ante Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Lamentablemente, los cruzados jugarán esta llave con un contingente bastante escaso.

Y es que a las bajas de Clemente Montes y Sebastián Arancibia se sumarán a las de Juan Ignacio Díaz y Francisco Rossel. Mientras el defensor se lesionó durante el partido ante los mineros, el atacante sufrió un esguince de rodilla en los días previos.

Al respecto quien tuvo que dar la cara fue Daniel Garnero, quien tras el 2-0 en el Claro Arena no pudo ocultar su angustia de tener tantas bajas para este importante desafío continental.

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Garnero abatido por los lesionados en Universidad Católica

El DT de la UC partió diciendo que “el partido fue difícil, muy parejo, trabajado. Nos costó en el primer tiempo tener una claridad, llegadas, pero jugamos ante un equipo que un arma que tiene es las jugadas rápidas. Pero si bien no tuvimos ese volumen de juego que queremos, el partido se dio de esa manera”.

Universidad Católica enfrentará a Estudiantes con cuatro bajas importantes: Juan Ignacio Díaz, Juan Francisco Rossel, Clemente Montes y Sebastián Arancibia. | Foto: Photosport.

“Díaz posiblemente tenga un problema, venía con algún inconveniente en el pubis. Lamentablemente no son buenas noticias, esperar hasta mañana a hacer los estudios, el panorama que me dio el medico no es muy bueno. Lo de Rossel me lo dijeron recién”, señaló sobre los lesionados.

Para cerrar y apuntado al choque con Estudiantes, el argentino afirmó que “obviamente pasan cosas, lamentablemente tendremos menos opciones, pero lo que están vienen muy ilusionados. Nos vino muy bien ganar para sacarnos un montón de cosas de la cabeza. Estamos preparados para enfrentar un partido muy importante. Vamos a jugar una llave ante un rival con muchísima historia en el torneo, con una mística copera importantísima”.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs Estudiantes?

La UC enfrentará en Buenos Aires a Estudiantes el 11 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el duelo de ida. Por su parte la revancha quedó pactada para el 18 de agosto (también a las 20:30) en el Claro Arena.

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En síntesis