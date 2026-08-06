Desde la tienda cruzada descartaron cualquier chance de tener al delantero para octavos de final y ponen fecha para un eventual regreso a las canchas.

Pese a que había una remota esperanza de que el delantero Clemente Montes pudiera estar recuperado para la serie por octavos de final en Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, es un hecho que Universidad Católica no contará con él.

Y es que si bien el técnico Daniel Garnero guardaba la esperanza de tenerlo a disposición para los duelos internacionales, el medio partidario Frecuencia Cruzada confirmó que el atacante no sólo está descartado para estos enfrentamientos, sino también se extendió el plazo de su recuperación.

Es más, desde el cuerpo médico de Católica le indicaron a la emisora que sólo esperan una vuelta a las canchas de Montes para el mes de septiembre, es decir, en el mejor escenario estaría para una posible llave de cuartos de final en Libertadores.

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Montes le entrega la peor noticia a Católica

“Lo cierto es que apurar la recuperación puede acarrear que los fragmentos óseos no se unan correctamente, algo que podría generarle dolor”, indicaron desde el medio citando fuentes al interior de la institución.

Sobre fechas concretas para una vuelta de Montes en Católica, Frecuencia Cruzada advierte que “aunque va evolucionando bien, por ahora se optaría por la prudencia y se esperaría hasta septiembre para volver a contar con él”.

De esta forma, el delantero se suma al lateral derecho Sebastián Arancibia como las principales bajas que tendrá La Franja tanto para Liga de Primera como para los duelos ante Estudiantes por Copa Libertadores, los días 11 y 18 de agosto.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.

Los números del atacante en 2026

Entre Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile y Libertadores, Clemente Montes suma con la camiseta de Católica un total de 1.310 minutos en 20 encuentros, donde registra siete goles y seis asistencias.

En síntesis