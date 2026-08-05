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Colo Colo

EN VIVO Colo Colo presenta a Vozinha en apoteósico show en el Estadio Monumental

El arquero de Cabo Verde vivirá una especial jornada en el recinto de Pedrero, donde una multitud lo recibirá como flamante refuerzo.

Por Patricio Echagüe

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Colo Colo armó una fiesta para recibir a Vozinha a Monumental lleno.
© Colo Colo.Colo Colo armó una fiesta para recibir a Vozinha a Monumental lleno.

El arribo de Vozinha a Colo Colo tendrá una tremenda presentación. Una de las principales figuras que dejó el último Mundial 2026 tendrá un recibimiento a la altura de todas las expectativas puestas en él, con un Monumental que se vestirá de gala.

Luego de firmar su contrato y ser presentado en sociedad ante los medios de comunicación, ahora el portero de Cabo Verde será recibido por los hinchas, quien llenarán el recinto de Pedrero para una fiesta inolvidable.

Esta actividad tendrá un aforo autorizado de 42 mil espectadores. Por lo mismo, en Blanco y Negro esperan una masiva presencia de colocolinos en las tribunas del Monumental.

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La aparición de Vozinha en la cancha David Arellano está programada para las 19:00 horas. Sin embargo, antes los asistentes disfrutarán de un espectáculo musical preparado por Colo Colo, donde participarán DJ Rocka, la banda de cumbia Garras de Amor, el artista urbano Forest y Juan Sativo.

El Colo Colo al que llega Vozinha

El portero de Cabo Verde arriba a un club que marcha como flamante líder de la Liga de Primera 2026. Tras 17 fechas jugadas el equipo de Fernando Ortiz es puntero con 42 puntos y la saca doce cuerpos de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, segundo con apenas 30 unidades.

Vozinha fue presentado y dio su primera conferencia de prensa como jugador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Vozinha fue presentado y dio su primera conferencia de prensa como jugador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Además, los albos lograron superar con éxito la fase de grupos de la Copa Chile. Este certamen que pasajes para jugar un partido por la fase previa de la Copa Libertadores del año entrante.

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Sigue minuto a minuto la presentación de Vozinha en el Cacique

La palabra de Aníbal Mosa

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Ya hay mercadotecnia dedicada a Vozinha

Foto: @chr_gonzalez

Foto: @chr_gonzalez

Foto: @chr_gonzalez

¡Se presenta Garras de Amor en el Monumental!

Así fue la presentación de DJ Rocka

Las copas que esperan a Vozinha

El Cacique quiso hacer galas de su tremendo palmarés para recibir al portero de Cabo Verde.

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Siguen las presentaciones musicales en el Monumental con Forest

Aníbal Mosa en la previa de la presentación de Vozinha

"Es una costumbre poder recibir a nuestros jugadores, a los ídolos, a toda la gente aquí en nuestro estadio, en nuestra casa", declaró el presidente de Blanco y Negro.

Además, el mandamás de los albos declaró que "yo no tengo idea. Le pueden preguntar a Fernando (Ortiz). La labor de los dirigentes llega hasta que ponemos los refuerzos. De ahí ya el técnico decide cuándo, cómo y dónde".

El Monumental comienza a tomar forma

El primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo

¡La fiesta parte en el Monumental!

DJ Rocka da el puntapié inicial a las presentaciones musicales en esta bienvenida a Vozinha.

Los artistas que dirán presente para la presentación de Vozinha

Se espera un Monumental lleno

El aforo permitido para esta recibimiento a Vozinha fue de 42 mil espectadores, por lo que se espera un Monumental lleno hasta las banderas para recibir al portero de Cabo Verde.

La guía de acceso al Monumental para la presentación de Vozinha

¡Los hinchas albos ya ingresan al Monumental!

Las puertas del Estadio Monumental se abrieron hace solo unos minutos.

¡Vozinha es presentado a Monumental lleno!

Luego de su presentación ante los medios el portero de Cabo Verde recibirá la bienvenida de los hinchas albos en el Monumental.

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