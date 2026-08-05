El arquero de Cabo Verde vivirá una especial jornada en el recinto de Pedrero, donde una multitud lo recibirá como flamante refuerzo.

El arribo de Vozinha a Colo Colo tendrá una tremenda presentación. Una de las principales figuras que dejó el último Mundial 2026 tendrá un recibimiento a la altura de todas las expectativas puestas en él, con un Monumental que se vestirá de gala.

Luego de firmar su contrato y ser presentado en sociedad ante los medios de comunicación, ahora el portero de Cabo Verde será recibido por los hinchas, quien llenarán el recinto de Pedrero para una fiesta inolvidable.

Esta actividad tendrá un aforo autorizado de 42 mil espectadores. Por lo mismo, en Blanco y Negro esperan una masiva presencia de colocolinos en las tribunas del Monumental.

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La aparición de Vozinha en la cancha David Arellano está programada para las 19:00 horas. Sin embargo, antes los asistentes disfrutarán de un espectáculo musical preparado por Colo Colo, donde participarán DJ Rocka, la banda de cumbia Garras de Amor, el artista urbano Forest y Juan Sativo.

El Colo Colo al que llega Vozinha

El portero de Cabo Verde arriba a un club que marcha como flamante líder de la Liga de Primera 2026. Tras 17 fechas jugadas el equipo de Fernando Ortiz es puntero con 42 puntos y la saca doce cuerpos de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, segundo con apenas 30 unidades.

Vozinha fue presentado y dio su primera conferencia de prensa como jugador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Además, los albos lograron superar con éxito la fase de grupos de la Copa Chile. Este certamen que pasajes para jugar un partido por la fase previa de la Copa Libertadores del año entrante.

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Sigue minuto a minuto la presentación de Vozinha en el Cacique