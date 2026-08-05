Gastón González, el hombre que controla la carrera del entrenador argentino, le entregó un positivo mensaje a los hinchas albos.

Colo Colo está viviendo días intensos tras por fin confirmar a Vozinha como su flamante primer refuerzo. Tras una larga espera el portero de Cabo Verde ya es jugador albo, algo por lo que se tuvo que trabajar por varias jornadas.

Sin embargo, eso no es lo único que se ha tomado la agenda por estos días en el Monumental, ya que también ha ido tomando fuerza una posible oferta del Tigres de México para quedarse con los servicios de Fernando Ortiz.

El DT argentino dejó buenos recursos en sus campañas en el fútbol mexicano, donde si buen no pudo ser campeón, supo hacer jugar bien a grandes como el América y Monterrey. Por lo mismo, su gran 2026 con el Cacique ya está llamando la atención.

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Representante de Ortiz llama a la calma en Colo Colo

Al respecto uno que alzó la voz fue Gastón González, representante de Fernando Ortiz, quien en diálogo con AS Chile le envió un mensaje de paz a todo el pueblo colocolino ante la posibilidad de que su DT los deje tirados.

“Fernando está muy contento en Colo Colo y totalmente enfocado en salir campeón. Hoy no existe otro objetivo y cualquier conversación sobre su futuro quedará para cuando finalice su contrato en diciembre de 2026”, declaró.

En ese sentido, González sostuvo que “es normal que, por la exposición de Colo Colo y la campaña que ha realizado el equipo, existan consultas desde México y otras ligas competitivas”.

Fernando Ortiz ha dirigido en Colo Colo un total de 37 partidos con 24 triunfos, tres empates y diez derrotas. | Foto: Photosport.

“Sin embargo, la respuesta de Fernando siempre ha sido la misma: su prioridad es Colo Colo y no analizará ninguna alternativa hasta terminar la temporada”, añadió.

Para cerrar, el representante de Ortiz afirmó que “respecto a una eventual renovación, creemos que llegará el momento para conversar cuando el club lo estime conveniente. Hay una muy buena relación entre las partes y estaremos disponibles cuando Colo Colo decida iniciar ese diálogo”.

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En síntesis