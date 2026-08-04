Gracias a sus 29,5 millones de fanáticos en Instagram, el arquero caboverdiano supera a la mayor parte de los clubes sudamericanos en este registro.

Si hay un dato que pone de manifiesto el fenómeno que es el arquero caboverdiano Vozinha, nuevo refuerzo de Colo Colo, es el hecho de que a nuestro país llega el golero con más seguidores en Instagram de la historia.

Al cierre de esta edición, quien fuera electo por la FIFA como el mejor guardameta del Mundial 2026 cuenta con un total de 29.569.633 followers en la red social, una cifra que lo pone por encima de múltiples equipos del fútbol sudamericano.

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El fenómeno digital de Vozinha que supera a todos

En un ejercicio de cálculo matemático, si juntamos a los 32 equipos del fútbol chileno en Liga de Primera y Liga de Ascenso, entre todos llegan a un total de 7,4 millones de seguidores, donde claramente quien tiene la mayoría es Colo Colo con 2,8 millones. El africano los cuadruplica.

Si ponemos en un mismo grupo a los cinco grandes de Argentina, es decir, sumamos los followers de Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San Lorenzo, se totalizan 22,2 millones. Ni juntos se acercan a lo que tiene Vozinha.

En cuanto a otros equipos grandes del fútbol sudamericano, la situación es la misma. El equipo con más seguidores es Flamengo con 24,9 millones y si sumamos su cuenta en inglés (con 3,7 millones), llega a 28,6 millones. Casi lo alcanza, pero no es suficiente.

¿Otros clubes similares? Veamos. Corinthians tiene 15.7 millones, Palmeiras otros 7.6 millones, São Paulo con 6.9 millones. En Colombia, Atlético Nacional cuenta con 2.2 millones. En Perú, Alianza Lima manda con 1.3 millones. En Uruguay, Peñarol tiene 1.1 millones y en Paraguay, Olimpia tiene la misma cantidad. Ninguno le hace cosquillas a Vozinha.

En síntesis