El golero de Cabo Verde fue presentado ante la prensa en el Estadio Monumental y desclasificó el primer encuentro con el ídolo albo.

Vozinha ya está en Colo Colo y fue presentado ante la prensa local luego de completar su primer entrenamiento. El portero revelación del Mundial 2026 habló de todo ya como un albo más en el plantel.

“Para mí es un placer y orgullo estar acá. Agradecer al presidente de Colo Colo de la oportunidad de jugar en un equipo tan grande, campeonato competitivo y estoy feliz de estar en Chile”, partió diciendo.

Fue ahí que se le preguntó por Arturo Vidal y cómo lo recibió el ídolo de Colo Colo, conocido a nivel mundial por su campaña en Europa. El golero de Cabo Verde se deshizo en elogios para el King.

Vozinha y el factor Vidal en su arribo al club

Vozinha desclasificó su primer encuentro con Arturo Vidal a la hora de llegar al entrenamiento de Colo Colo. El humilde meta de Cabo Verde le gritó al mundo su admiración por el ídolo de la selección chilena.

“Arturo Vidal, como jugador y como atleta, no necesita presetación. Es un jugador de clase mundial, que jugó en los mejores clubes. Fui muy bien recibido por él, algo que demuestra su grandeza como jugador y ser humano”, lanzó.

Finalmente, el golero estrella que desató locura en hinchas chilenos, avisó que viene a competir con todo en el arco albo. Para Vozinha, “en el Mundial sentí una gran presión, enfrentando a los mejores del mundo. Quiero ayudar a este equipo a lograr los objetivos”.

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“Yo quiero continuar siendo el mismo Vozinha de siempre. Quiero seguir jugando y tratando de dignificar el fútbol, porque es algo que amo. Siempre estará en el primer lugar”, cerró.