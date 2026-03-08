Un complejo momento atraviesa el futbolista chileno Sebastián Julio, exjugador de clubes como Fernández Vial, Deportes Colina e Iberia en Chile, ya que actualmente busca reunir dinero para someterse a una nueva operación, luego de una intervención que, según acusa, no resultó como esperaba.

El exdelantero del CD Águila de El Salvador utilizó sus redes sociales para lanzar una grave denuncia contra el club donde militó hasta diciembre del 2025. En su cuenta de Instagram (@_matador.9) publicó un mensaje donde además explicó que está vendiendo algunas de sus pertenencias para poder financiar una cirugía programada para el 23 de marzo en Chile.

ver también Escándalo en el fútbol europeo: 17 árbitros y un presidente de un club son detenidos por amaño de partidos

En el mensaje, el atacante aseguró que debe operarse nuevamente, luego de que una cirugía anterior no se realizara de la manera correcta.

“Mi gente, estamos vendiendo todo hoy barato. Estoy juntando plata para mi operación del día 23 de marzo en Chile. Tengo que operarme nuevamente porque la gestión de Águila fue humillante y, aparte de no activar el seguro médico y operarme en hospital público, me operaron mal”, escribió el futbolista.

El delantero realizó su denuncia a través de redes sociales. (Foto: Captura.)

Julio acusa que su ex club no activó el seguro médico

El delantero, que acumula 36 goles en más de 100 partidos en distintos clubes de El Salvador, defendiendo las camisetas de Luis Ángel Firpo, Municipal Limeño, Alianza FC y recientemente CD Águila, apuntó directamente contra su último club, acusando que no se activó el seguro médico correspondiente mientras formaba parte de la institución.

Publicidad

Publicidad

El propio futbolista posteriormente fue compartiendo imágenes de la vestimenta a la venta para reunir los recursos necesarios lo antes posible, entre las que aparecen prendas de algunos de sus ex clubes, además de replicar publicaciones relacionadas con lo ocurrido.

Algunas de las prendas que el deportista vende para su operación. (Foto: Captura.)

En una posterior publicación, Julio agregó el siguiente mensaje: “‘Club grande’, dice ser. Mis respetos para todos los jugadores del club. Se merecen mucho más. Como institución, un desastre”, escribió, junto con compartir un mensaje de su pareja, quien añadió: “Si saliera una entrevista completa, el club quedaría en vergüenza nacional”.

Publicidad

Publicidad

El descargo de Sebastián Julio en rr.ss. (Foto: Captura.)

La situación del atacante ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores y fanáticos del fútbol lamentan el complejo momento que vive el jugador chileno.

Sebastián Julio vende su ropa para financiar operación. (Foto: Instagram @_matador.9)

Publicidad

Publicidad

En resumen