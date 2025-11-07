Un verdadero escándalo de proporciones se está dando en el fútbol europeo por una investigación sobre apuestas deportivas ilegales. El país protagonista es Turquía, donde este viernes la Fiscalía de Estambul emitió órdenes de detención en contra de 19 personas.

De este grupo 17 son árbitros y una insólitamente es el presidente de un club, formando parte de la pesquisa iniciada hace algunas semanas por la Federación Turca de Fútbol (TFF). Sin ir más lejos, el pasado viernes 149 árbitros y asistentes fueron sancionados de entre ocho y doce meses.

Los datos entregados por la propia TFF apuntan a que 371 de los 571 árbitros profesionales registrados oficialmente en Turquía tiene cuentas abiertas en casas de apuestas. Además, 152 alguna vez habrían apostado en partidos de fútbol, algo prohibido por ley.

ver también Terremoto en el fútbol chileno: Revelan gravísimo caso de arreglo de partidos y casas de apuestas

El escándalo de apuestas que sacude el fútbol europeo

Del lado de la Fiscalía, esta detalló que los árbitros al ser considerados como servidores públicos, su participación en juegos de apuestas es una conducta incompatible con sus obligaciones en el fútbol.

Murat Özkaya, timonel del Eyüpspor, fue detenido por este escándalo que sacude al fútbol europeo. | Foto: Archivo.

Los nombres de los 17 árbitros todavía no han sido reveladores por la autoridades. Estos serán investigados por hipotéticos delitos de “abuso de funciones” y “alteración del resultado de un partido”.

Publicidad

Publicidad

ver también Eurocopa se tiñe de violencia: Hinchas de Turquía y Georgia se van a los combos

Para cerrar, el nombre del presidente del club detenido es Murat Özkaya, timonel del Eyüpspor, elenco que actualmente es el penúltimo de la Superliga turca. Además, también será interrogado Fatih Saras, antiguo propietario del Kasimpasa.