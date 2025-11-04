Es tendencia:
Fútbol internacional

Tragedia en Europa: DT en el fútbol de Serbia sufre infarto y fallece en pleno partido

El bosnio Mladen Zizovic murió a los 44 años tras sufrir un infarto en pleno partido. Tras hacerse oficial su deceso el encuentro fue suspendido, dejando devastado a los futbolistas en el campo de juego.

Por Patricio Echagüe

Los jugadores del Radnicki 1923 no pudieron contener su pena ante la muerte de su DT.
© Photosport.Los jugadores del Radnicki 1923 no pudieron contener su pena ante la muerte de su DT.

Una verdadera tragedia golpeó al fútbol europeo con una inesperada muerte en pleno partido. El hecho ocurrió en la Primera División de Serbia, donde el pasado lunes se enfrentaron el Radnicki 1923 ante el Mladost en el Stadion Mladost por la fecha 14 del torneo.

Iban apenas 22 minutos del encuentro cuando el bosnio Mladen Zizovic, entrenador del Radnicki 1923, se desplomó al borde del campo de juego producto de un infarto.

Tras algunos intentos de reanimarlo en plena cancha, el DT fue trasladado a un hospital, donde momentos más tarde se confirmó la peor de las noticias: su fallecimiento con apenas 44 años en el cuerpo.

Tragedia enluta al fútbol europeo

Lo más triste de todo es que el partido se siguió jugando hasta los 40 minutos. Ahí el juez del compromiso detuvo las acciones ante la impactante noticia del fallecimiento de Zizovic, lo que golpeó a todos los presentes en el estadio.

Jugadores de ambos elencos se desplomaron en el campo de juego por la tristeza y algunos se pusieron a llorar. También se logró ver como algunos hinchas no podían contener su tristeza tras conocerse la partida del entrenador.

Radnicki 1923 oficializó esto en sus redes sociales, asegurando que “con profunda tristeza informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro entrenador principal, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lučani”.

Con esta imagen el Radnicki 1923 despidió a su entrenador, el bosnio Mladen Zizovic.

Con esta imagen el Radnicki 1923 despidió a su entrenador, el bosnio Mladen Zizovic.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y trabajador deportivo que, con sus conocimientos, energía y generosidad, dejó una huella profunda en el corazón de todos los que lo conocieron”, agregaron en el club.

Para cerrar, el conjunto serbio afirmó que “el Club de Fútbol Radnicki 1923 expresa su más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que compartieron su pasión por el fútbol. Que en paz descanse, Mladen”.

