Un verdadero escándalo explotó en el fútbol de Turquía con la filtración de un supuesto video sexual que involucra a un árbitra y un dirigente. Elif Karaarslan, la jueza de apenas 24 años en esta polémica, está siendo la gran afectada al ser suspendida forma indefinida.

La decisión la tomó la Asociación de Fútbol de Turquía (TFF), quien también optó por inhabilitar a Orhan Erdemir, el dirigente en cuestión y ex funcionario de la FIFA de 61 años.

Karaarslan inició su carrera el arbitraje tras una lesión que no le permitió seguir siendo futbolista. Tiene un gran éxito en redes sociales, con más de 417 mil seguidores en Instagram y varias fotografías donde destaca su gran belleza.

“Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”, declaró tras toda esta situación.

Además el medio turco OrduHaya, compartió sus palabras ante la Junta de Arbitraje, donde afirmó que “hay un video que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo. La calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el vídeo y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer”.

Elif Karaarslan y Orhan Erdemir, los involucrados en este tremendo escándalo en el futbol de Turquía. | Foto: Archivo.

Además su abogado señaló en un comunicado que “se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera”.

También Orhan Erdemir ha tenido que salir a dar la cara al respecto, afirmando en charla con The Sun que “mi honor en mi familia, en mi círculo social y en la comunidad arbitral ha quedado destruido. Además de mis pérdidas económicas, el daño emocional que he sufrido es indescriptible”.

La TTF confirmó en su sitio oficial que a pesar de las argumentaciones presentadas se decidió no dar lugar a la objeción que presentó Karaarslan. Con esto, la suspensión se mantiene hasta nuevo aviso.