Por medio de un comunicado la Joya rompió el silencio tras la grave situación familiar que está viviendo.

Carlos Palacios vive días complejos a nivel personal y familiar. El volante ha jugado poco con la camiseta de Boca Juniors en este 2026 y, para más remate, un delicado caso en Chile lo salpicó de manera muy directa.

Sebastián Guerra Soto, su suegro, fue detenido por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur, siendo líder de la banda narco “Los Pájaros” de La Legua.

El padre de su pareja quedó en prisión preventiva luego de ser detenido con algo así de 70 ladrillos de cocaína, dinero en efectivo y dos armas de fuego. Por si fuera poco, también fue incautado un auto Mercedes Benz, propiedad del actual jugador de Boca Juniors.

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Carlos Palacios reacciona a la detención de su suegro

Por medio de un comunicado oficial, que fue difundido por TyC Sports, el futbolista chileno decidió romper el silencio y negar cualquier vínculo con esta investigación.

“El jugador no se encuentra en la causa ni en ninguna carpeta de investigación de la PDI”, dice el escrito. Además, aclararon que actualmente está en Argentina enfocado al 100% en recuperarse físicamente en Boca Juniors.

Carlos Palacios sumó un delicado problema fuera de la cancha en estos últimos días. | Foto: Getty Images.

Además, agregaron que “Palacios piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él. Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota”.

Para finalizar, la Joya advirtió que se reservará el derecho de iniciar acciones legales por posibles injurias, calumnias o difamaciones en torno a este caso.

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En síntesis