“Que desesperados”: Medio mexicano es lapidario con posible salida de Fernando Ortiz al Tigres

El “Tano” ha destacado en este 2026 con su campaña en Colo Colo y ahora despierta el interés de los grandes de la Concacaf.

Colo Colo despierta el interés de los gigantes del continente por su campaña 2026. El equipo comandado por Fernando Ortiz ha sido lidera de la Liga de Primera y empieza a soñar con copas internacionales para el próximo año.

A tal punto que en ByN ya concretaron la llegada de un refuerzo de calidad como Vozinha. Pero el mercado de fichajes ahora apunta a Diego Valdés como el gran anhelo para el DT trasandino.

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Pero mientras en Colo Colo quiere cumplir con los requisitos de Ortiz, desde México apuntaron que vienen por su contratación.

Así lo revelaron sobre el Tigres de la Universidad Autónoma Nueva León. El mismo elenco que ha ganado la liga de Campeones de la Concacaf y que en 2015 disputó la final de Copa Libertadores. Además contó con chilenos como Eduardo Vargas, Héctor Mancilla e Igor Lichnovsky entre sus filas.

“Tigres es un un equipo poderoso y Ortiz conoce perfectamente fútbol mexicano”, recalcó Fabián Estay en conversación con Redgol. Incluso confirmó que hay urgencia por acabar con el interinato tras la salida de Guido Rodríguez.

Le bajan el pulgar a la opción de Fernando Ortiz en Tigres

Lo concreto es que el trasandino tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. Por el inicio de su proceso, no pudo convencer a los hinchas ni logró clasificar a copas internacionales.

Pero ahora con el liderato de la Liga de Primera, tiene un pie en la próxima Copa Libertadores. Por lo que todo indica que a final de año se firmará su renovación.

Fernando Ortiz despierta el interés del fútbol mexicano

Sin embargo, desde México le bajaron el perfil a este humo, en especial por la rivalidad con el América -donde dirigió y se identificó con el club- y Tigres. Así lo indicó el Diario Récord sobre la posible llegada de Fernando Ortiz a la Liga MX.

“Tigres No encuentra aún al técnico reemplazo de Guido Pizarro y me cuentan que están urgidos en San Nicolás de los Garza que ya preguntaron por un timonel identificado con el rival, que fracasó rotundamente en la Sultana, pero ya fueron a sondearlo: por El Tano Ortiz”, indicaron.

“Con el Colo Colo de Chile trae una tremenda temporada como líder y pinta para Campeón, así que está difícil. Pero qué desesperados”, lamentaron sobre la situación del Tigres. Por lo que empieza a esfumarse la opción de llevarse al trasandino por la urgencia que vive el club.

En resumen:

Fernando Ortiz es líder de la Liga de Primera como entrenador de Colo Colo.

La gran campaña del “Tano” despertó el interés desde el Tigres. Hasta ahora es rumor de mercado.

Desde México cuestionan el real interés por Ortiz, ya que Tigres es rival del América y por su identificación con las “Águilas”.