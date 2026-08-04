Multicampeón en Colo Colo explica el mayor cambio que tendrá que enfrentar Vozinha: “No te atacan tanto”

José Luis Sierra recalcó que debe acostumbrarse a lo que será el arco del Cacique y comparó su caso con lo que vivió con Ramírez y Arbiza.

Vozinha se transformó en el nuevo refuerzo de Colo Colo. Por lo que ahora con la llegada del portero de Cabo Verde, se inicia un lindo problema para Fernando Ortiz.

El mejor arquero del Mundial 2026 ahora disputa a sus 40 años el puesto de titular con Gabriel Maureira que con 19 años se ha transformado en la revelación de los albos este año. El joven seleccionado nacional tuvo que asumir en el cargo tras la lesión de Fernando De Paul y no ha desentonado.

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Así las cosas, la llegada de Josimar José Évora Dias genera repercusión Mundial y en especial por la decisión que tendrá Ortiz a la hora de elegir al arquero titular.

Tema que abordó José Luis Sierra, quien fue campeón con Colo Colo como jugador y entrenador y vivió desde ambos bandos dicha disputa en el arco.

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“Es difícil poner a todos de acuerdo en una contratación en Colo Colo. Yo no lo tengo muy visto. En los partidos de Cabo Verde, solo vi el que jugó contra España. Atajó mucho, pero es un partido donde el rival te ataca mucho. Ahora Colo Colo es distinto y que no te atacan tanto”, comentó de entrada el “Coto” a TNT Sports.

Vozinha es el nuevo refuerzo de Colo Colo

El consejo del “Coto” Sierra para Fernando Ortiz para el arquero titular

Pero José Luis Sierra recalcó que la llegada de Vozinha no fue por azar y destacó a un hombre clave en su fichaje.

“Las necesidades las debe evaluar el club. El director deportivo, Daniel Morón, fue arquero, así que quién mejor que él para elegir un portero. Que llegue un arquero, que destacó en el Mundial y avanzó de ronda, es una buena contratación. Ahora el tiempo lo dirá si fue resultó o no”, comentó el ahora entrenador del Al Wakrah de Qatar.

Tras ello, comentó lo que vivió como jugador y la alternancia entre dos pesos pesados en el arco, pero que trajeron sus frutos. “Nosotros tuvimos a Marcelo Ramírez y Claudio Arbiza. No era traumático los cambios en el arco. El nivel de ambos era muy bueno. Los tres años que tuvimos a dos arqueros de nivel, ganamos tres campeonatos nacionales, una Copa Chile y llegamos a semifinales de copas internacionales”, recordó.

Incluso abordó cuando fue DT de Colo Colo, tuvo que elegir entre Justo Villar y Paulo Garcés. Lo que comparó con el caso actual entre Maureira y Vozinha.

“En Colo Colo no es bueno transmitir todo públicamente. Siempre creí que Villar era el arquero titular. Paulo se integró a dos días de iniciar el campeonato nacional. Pero venía con el ritmo de la Copa América y por eso decidí que fuese titular”, recalcó.

En resumen:

José Luis Sierra fue multicampeón con Colo Colo como entrenador y jugador.

El “Coto” recalcó que tener dos arqueros de nivel siempre fue beneficioso.

En su minuto como entrenador, siempre privilegió la actualidad de sus arqueros. Por eso Garcés fue titular ya que venía de la Copa América.