Fue el gerente deportivo Daniel Morón quien detalló el papel que tomó el representante Luciano Duthu, que llevó al DT al club, en el arribo del caboverdiano.

En medio de la presentación oficial del caboverdiano Vozinha como nuevo refuerzo de Colo Colo, se entregaron sabrosos detalles de cómo se gestó la llegada del arquero, la cual tiene una curiosa unión con un ex técnico albo como Gustavo Quinteros.

Quien entregó esta revelación fue José Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, el que puso énfasis en el papel que tomó el representante argentino Luciano Duthu, que en el 2020 provocó el arribo del santafesino al Cacique.

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Colo Colo revela cómo se gestó la llegada de Vozinha

“La propuesta me llegó a través de Luciano Duthu. Yo le dije que era muy difícil de traer y me respondió que ‘no creas'”, reconoció el campeón de América en 1991, y que tras ello “se lo comenté al presidente (Aníbal Mosa), me miró con una sonrisa y avanzamos. Y ahora lo tenemos sentado aquí”.

En esa línea, el directivo de Colo Colo reconoce que “fue una cosa maravillosa, porque lo vimos en el Mundial y todo lo que había creado, sobre todo entre los niños y la juventud“, para luego apuntar contra quienes pusieron en duda las tratativas.

“Decían que era imposible, incluso para Sudamérica, pero bueno… Fue una conversación con un amigo y acá estamos”, cerró Morón sobre el arribo de Vozinha, además de salir al paso de las críticas porque este fichaje “tapa” a Gabriel Maureira en el arco.

“Lo mejor que le podemos hacer (a Maureira) es traerle un jugador del nivel de Vozinha, quien viene de brillar en un Mundial. Va a aprender muchísimo, como lo ha ido haciendo desde que está desde los 10 años”, finalizó el gerente de Colo Colo.

En síntesis