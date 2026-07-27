La llegada del mundialista de Cabo Verde se dio por la negativa del uruguayo Santiago Mele, quien será jugador de Quinteros en el Rojo de Avellaneda. Por eso mismo, la esposa del arquero titular trapeó el piso con el ex DT del Cacique. ¡Qué efecto dominó!

Colo Colo ratificó el fichaje de Vozinha poco antes de vencer a Deportes Limache en la 16° fecha de la Liga de Primera. Lo hizo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien detonó la bomba tras una compleja trama que, de refilón, provocó un escándalo en Argentina.

Esto porque el golero de 40 años que defendió a Cabo Verde en el Mundial 2026 volvió a ser opción en el Cacique luego de la caída repentina de la negociación por Santiago Mele. El portero uruguayo literalmente dejó plantado al cuadro albo después de haberle dado el sí.

Finalmente, Mele se decantó por la oferta llegada desde Independiente de Avellaneda. Y se sumará al Rojo cedido a préstamo por el Monterrey de México, donde no tenía lugar y fue uno de los escogidos para liberar un cupo extranjero y masa salarial en la Liga MX.

Santiago Mele jugó 20 partidos en el Monterrey de México. (Sergio Mejia/Getty Images).

Eso generó una polémica importante en el Rojo, que comenzó el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina con un claro triunfo como visitante sobre Estudiantes de La Plata. En aquel duelo, el equipo adiestrado por Gustavo Quinteros tuvo como figura al meta Rodrigo Rey. Incluso le tapó un penal a Guido Carrillo.

Rodrigo Rey tuvo una actuación extraordinaria en Independiente. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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Fichaje de Vozinha en Colo Colo genera un escándalo a Quinteros en Independiente

La novela que terminó con Vozinha como fichaje increíble de Colo Colo le pegó de refilón a Independiente por el arribo de Santiago Mele al estadio Libertadores de América. La esposa de Rodrigo Rey destruyó a Gustavo Quinteros, DT del Rojo, por sus declaraciones respecto de la competencia interna.

A Gustavo Quinteros le pegó por Instagram la pareja de uno de sus arqueros. (Mateo Occhi/Getty Images).

“Para el que cree que necesitabas competencia para ser mejor. Qué poco te conocen, no existe tipo más enfermo de entrenar. Le rompe las tarlipes a su entrenador de arqueros. No me cabe dudas. Siempre analizando, mirando en qué mejorar o viendo qué cosa nueva probar”, escribió Lali Rey en una historia de Instagram.

Añadió más dardos para el exentrenador de los albos. “Labura con un coach deportivo hace años. Es un tipo enfermo por ganar. No le gusta perder ni al Uno cuando jugamos en casa. Insoportable. El que cree que te dormiste en los laureles no sólo no te conoce”, expuso ella.

“Es el mismo que criticaba a un jugador como Marcone que ama a este club como nadie. Y es el mismo que ahora de repente lo ama de vuelta. Pero gracias a dios la mayoría sabe quién eres y lo que vales. Aunque llegue otro arquero, lo que no saben es que lo recibirías con los brazos más que abiertos. Serás el primero en hacerlo sentir como en casa”, apuntó Lali Rey.

Captura Instagram.

Tuvo más. “Jamás te hizo falta una cinta para hacer lo que creías mejor por tus compañeros. Esto te lo he dicho incluso cuando te la dieron. Lo único que importa es que al equipo le vaya bien juegue quien juegue y se dé como se dé. Eso me dices siempre. Se va cerrando una etapa y va terminando un contrato”, sentenció la esposa del meta surgido en las inferiores de River Plate.

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