El entrenador que dirigió al Cacique durante tres años habló abiertamente de la llegada del portero mundialista uruguayo que le había dado el sí a los albos y cambió drásticamente los planes para allanar el camino de Vozinha al Monumental. ¡Esto dijo el DT boliviano-argentino!

A pesar de que Colo Colo tenía prácticamente cerrada la incorporación de Santiago Mele, finalmente el mundialista uruguayo se decidió a jugar en Independiente de Avellaneda bajo las órdenes de Gustavo Quinteros. El exentrenador de los albos se refirió por primera vez al fichaje del charrúa.

En el triunfo ante Estudiantes de La Plata, el golero titular del Rojo fue Rodrigo Rey. Y en ese contexto, Quinteros valoró la llegada del arquero charrúa de 28 años, quien cambió drásticamente los planes de Blanco y Negro. Con su determinación, allanó el camino de Vozinha rumbo al Monumental.

Quinteros aseguró que “es mucho mejor tener un plantel con dos jugadores por puesto de nivel muy bueno. Creo que hay situaciones o etapas en los equipos donde los jugadores tienen un bajón”. Para el director técnico argentino-boliviano la competencia interna es fundamental.

Santiago Mele eligió Independiente a pesar de haberle dado el sí a Colo Colo. (Azael Rodriguez/Getty Images).

“Entonces cuando tiene a otro todo el tiempo ahí seguramente los dos levantarán el rendimiento. Tendremos la posibilidad de elegir, de rotar cuando necesitemos. Son de distintas características”, aclaró el exseleccionador de Ecuador y Bolivia sobre el duelo que Mele tendrá con Rey, uno de los referentes del Rey de Copas.

“Cuando necesitemos a uno, jugará uno. Y cuando necesitemos las otras, jugará el otro y así”, agregó Quinteros. Eso sí, el experimentado estratego no quiso definir quién será el primero en esta lucha palmo a palmo por custodiar la portería de uno de los clubes más grandes de Argentina.

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Quinteros exige más refuerzos tras soplarle el fichaje de Santiago Mele a Colo Colo

Después de haber asegurado el arribo de Santiago Mele a Independiente cuando estaba casi listo en Colo Colo, Gustavo Quinteros dejó de manifiesta su exigencia por más incorporaciones. Necesita un volante mixto y un defensor central. Y las salidas de los chilenos Felipe Loyola y Pablo Galdames son fundamentales en eso.

“Por eso decía que estamos todavía con ese tema de incorporar un par de jugadores más. Hay que agregarle características distintas a este equipo. Con eso podríamos estar más fuertes”, sentenció Quinteros. De todas formas, el comienzo del cuadro de Avellaneda en el Clausura de la Liga Profesional de Argentina fue positivo.

Gustavo Quinteros todavía precisa dos refuerzos más para el Rojo. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Venció por 2-0 a Estudiantes de La Plata, rival de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores, gracias a un gol de Santiago Montiel y a otro del mundialista paraguayo Gabriel Ávalos. Y una tremenda actuación del golero Rey, rival de Mele en la pelea por la custodia del arco.

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