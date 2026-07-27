El reglamento de la ANFP prohíbe que Vozinha pueda usar su famoso apodo en la camiseta, a no ser que cambien las bases del torneo.

Una mala noticia es la que debe afrontar Colo Colo en la contratación de Vozinha, pues el arquero africano podrá utilizar el apodo con el que se hizo famoso en el Mundial en la camiseta.

Esto debido a que el artículo 36° de las Bases de Primera División indica que ningún futbolista puede jugar con un alias y que lo correcto es usar uno o los dos apellidos.

“Para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”, señala.

El nombre de Vozinha es Josimar José Évora Dias, por lo que aunque nadie lo conozca por sus apellidos, la ANFP obliga que por reglamento deba registrarlos en la camiseta.

Vozinha prepara su viaje a Chile para jugar en Colo Colo

“En caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”, indica la norma.

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El lobby que Colo Colo puede hacer para que juegue como “Vozinha”

La única posibilidad que tiene Colo Colo para que el meta de Cabo Verde utilice su famoso sobrenombre es que consiga un cambio unánime de las bases por parte del Consejo de Presidentes.

Aníbal Mosa debe hacer un lobby intenso al respecto con sus pares para buscar este asunto, que tiene un antecedente similar hace dos años.

Ocurrió cuando Charles Aránguiz llegó el 2024 a Universidad de Chile a mitad de año y el club quiso entregarle la camiseta número 20, con la que brilló en su primera etapa. Al estar ocupado por Federico Mateos, llevaron el caso a la ANFP.

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Sin embargo, la U no encontró en el Consejo la unanimidad requerida. Audax Italiano, Deportes Copiapó, Deportes Antofagasta y Rangers se opusieron a la solicitud, mientras que La Calera se abstuvo. Terminó jugando con el 29.

Habrá que ver si Mosa logra tener la fuerza necesaria entre los dirigentes para que Vozinha pueda lucir su apellido en la cancha. De lo contrario, el 1 será Évora o Dias.

¿Qué número usará Vozinha en Colo Colo?

El número que usará Vozinha es otra de las interrogantes que hay respecto al arquero de Colo Colo. Fernando De Paul es el 1 y está en el plantel, por lo que no puede entregarle ese dorsal. El 12 es de Eduardo Villanueva, mientras que Gabriel Maureira utiliza la 25.

En África muchos metas utilizan el 16, el que está disponible en Colo Colo. Es una de las posibilidades que tiene el guardameta para esta temporada, a la espera de lo que pase el 2027.