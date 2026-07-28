Mourinho ya se encandiló con él y ahora es uno de los que intentará arrebatarle el sueño a los caturros en la Copa Intercontinental Sub 20

Después de tanta agua que ha pasado debajo del puente, el partido entre el campeón de la Copa Libertadores Sub-20, Santiago Wanderers, y el que obtuvo la Champions League de la categoría, el Real Madrid, se jugará en la capital española.

Esto pasará por primera vez. Anteriormente, los equipos del Viejo Continente viajaban a América para medirse ante los equipos campeones de la Libertadores. Pero, los porteños parecen no tener el peso suficiente para forzar que eso se siga cumpliendo.

Por ende, el 19 de septiembre, Santiago Wanderers será visita ante un Real Madrid que mete miedo. El juego, además, se llevará a cabo en la madrugada de Chile, por lo que habrá que desvelarse para poder seguirlo desde el país.

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Figura que mete miedo: Mourinho hace debutar a crack juvenil en el Real Madrid

Ya enfrentar al Real Madrid es un gran reto. Pero, además, Santiago Wanderers tendrá al frente a un crack que ya sumó sus primeros minutos con la adulta del equipo merengue. Nos referimos a Alexis Ciria.

Este extremo de 18 años tuvo su debut con José Mourinho al mando. El DT portugués lo puso de titular en el duelo amistoso ante el Leganés. Allí, compartió cancha con jugadores como Arda Guler, Mastantuono, Federico Valverde o Camavinga.

Definido por Marca como un “extremo que puede jugar por ambas bandas, con mucho desborde, velocidad y uno contra uno“, este jugador estará presente en la gran final de la Copa Intercontinental Sub-20 ante Santiago Wanderers. Gran reto para los caturros.

Campeón, goleador y estrella | Instagram

En resumen…

Santiago Wanderers enfrentará al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub-20 el 19 de septiembre.

enfrentará al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub-20 el 19 de septiembre. El encuentro entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputará en la capital española.

y Real Madrid se disputará en la capital española. El delantero Alexis Ciria debutó en el plantel adulto del Real Madrid con José Mourinho.