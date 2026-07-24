El cuadro merengue está trabajando en la contratación del delantero marfileño, cuyo pase pertenece a RB Leipzig.

Uno de los jugadores que sorprendió a todos con su gran nivel en el Mundial 2026 fue el delantero Yan Diomandé, una de las figuras de Costa de Marfil.

El puntero africano de 19 años fue el mejor de los Elefantes en la Copa del Mundo. Tan bien lo hizo que llamó la atención del equipo más grande del planeta: Real Madrid.

La tienda merengue quiere que Diomandé sea su quinto fichaje de cara a la temporada 2026-2027, donde el líder de la Casa Blanca vuelve a ser José Mourinho. Sin embargo, no la tiene tan fácil.

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RB Leipzig rechaza colosal oferta de Real Madrid por Diomandé

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, contó que Real Madrid hizo una oferta fuerte por Diomandé, pero que el club alemán dueño de su carta pide más dinero.

“El Real Madrid envió una oferta oficial de 100 millones de euros al RB Leipzig esta semana: propuesta de 90 millones de euros más 10 millones en complementos sobre la mesa”, explicó el reportero italiano.

Yan Diomandé hizo un gran Mundial con Costa de Marfil. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

“El RB Leipzig la ha rechazado ya que piden más de 100 millones de euros para dejar salir a Diomandé”, agregó.

Las conversaciones siguen en pie, aunque Real Madrid no es el único que busca al delantero marfileño, porque PSG también pidió condiciones para contratar al alero de 19 años.

En síntesis

El delantero Yan Diomandé (19 años) destacó con Costa de Marfil en el Mundial 2026.

(19 años) destacó con Costa de Marfil en el Mundial 2026. Real Madrid ofertó 100 millones de euros por el delantero marfileño Yan Diomandé.

ofertó 100 millones de euros por el delantero marfileño Yan Diomandé. RB Leipzig rechazó la oferta del Real Madrid y pide más de 100 millones.