Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Impacto: rechazan bombástica oferta de Real Madrid por Yan Diomandé tras su gran Mundial

El cuadro merengue está trabajando en la contratación del delantero marfileño, cuyo pase pertenece a RB Leipzig.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Yan Diomandé es seguido por Real Madrid.
© GettyYan Diomandé es seguido por Real Madrid.

Uno de los jugadores que sorprendió a todos con su gran nivel en el Mundial 2026 fue el delantero Yan Diomandé, una de las figuras de Costa de Marfil.

El puntero africano de 19 años fue el mejor de los Elefantes en la Copa del Mundo. Tan bien lo hizo que llamó la atención del equipo más grande del planeta: Real Madrid.

La tienda merengue quiere que Diomandé sea su quinto fichaje de cara a la temporada 2026-2027, donde el líder de la Casa Blanca vuelve a ser José Mourinho. Sin embargo, no la tiene tan fácil.

Adelantan el rol clave que tendrá Marc Cucurella en el Real Madrid tras su gran Mundial: “Aire fresco”

ver también

Adelantan el rol clave que tendrá Marc Cucurella en el Real Madrid tras su gran Mundial: “Aire fresco”

RB Leipzig rechaza colosal oferta de Real Madrid por Diomandé

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, contó que Real Madrid hizo una oferta fuerte por Diomandé, pero que el club alemán dueño de su carta pide más dinero.

El Real Madrid envió una oferta oficial de 100 millones de euros al RB Leipzig esta semana: propuesta de 90 millones de euros más 10 millones en complementos sobre la mesa”, explicó el reportero italiano.

Yan Diomandé hizo un gran Mundial con Costa de Marfil. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Yan Diomandé hizo un gran Mundial con Costa de Marfil. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

“El RB Leipzig la ha rechazado ya que piden más de 100 millones de euros para dejar salir a Diomandé”, agregó.

Las conversaciones siguen en pie, aunque Real Madrid no es el único que busca al delantero marfileño, porque PSG también pidió condiciones para contratar al alero de 19 años.

En síntesis

  • El delantero Yan Diomandé (19 años) destacó con Costa de Marfil en el Mundial 2026.
  • Real Madrid ofertó 100 millones de euros por el delantero marfileño Yan Diomandé.
  • RB Leipzig rechazó la oferta del Real Madrid y pide más de 100 millones.
En Betis dejan claro que Pellegrini no se va a Chile en el corto plazo: “Contento con el mercado”

ver también

En Betis dejan claro que Pellegrini no se va a Chile en el corto plazo: “Contento con el mercado”

Lee también
Revientan el fichaje de Vozinha en Colo Colo por fuerte razón
Colo Colo

Revientan el fichaje de Vozinha en Colo Colo por fuerte razón

Del Mundial al Monumental: Vozinha será nuevo arquero de Colo Colo
Colo Colo

Del Mundial al Monumental: Vozinha será nuevo arquero de Colo Colo

El fichaje top que asusta a la UC en la Copa Libertadores
Universidad Católica

El fichaje top que asusta a la UC en la Copa Libertadores

Universidad de Concepción golpea con el arribo de ex delantero de Inter
Chile

Universidad de Concepción golpea con el arribo de ex delantero de Inter

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo