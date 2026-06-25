¡Polémica! El nuevo DT del Real Madrid revela su oscuro deseo: Mourinho le deseó pronta eliminación en el Mundial 2026 a sus jugadores para que se integren a la pretemporada merengue.

El Mundial 2026 sigue su marcha mientras José Mourinho ya tiene su gran polémica como nuevo entrenador del Real Madrid. Y eso que el luso ni siquiera ha comenzado los trabajos para lo que será su segundo ciclo en la banca merengue.

Aunque acompañado de risas, Mou reconoció que lo más favorable para él y el Real Madrid es que a los trece seleccionados merengues les vaya mal en la Copa del Mundo. En palabras simples, el DT le deseó pronta eliminación a los actuales mundialistas del cuadro blanco.

“¿Quieres saber la verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan luego y se vayan de vacaciones, porque quiero tenerlo de vuelta para la pretemporada“, dijo Mourinho en conversación con el podcast Beast Mode On.

Por otro lado agregó que “he leído cosas donde la gente decía que Mourinho llega aquí y va a echar a algunos de los mejores jugadores porque supuestamente tuvieron problemas durante la temporada pasada. No. Yo quiero a estos jugadores. Quiero a los mejores jugadores”.

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Los trece mundialistas del Real Madrid de Mourinho

“Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener problemas, como dicen que los hubo en temporadas anteriores. Pero los mejores jugadores son los mejores jugadores que quieres. Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un problema. Los grandes jugadores son los grandes jugadores”, sentencia Mou.

Mourinho reconoce oscuro deseo para los madridistas en el Mundial: que queden eliminados pronto.

Cabe recordar que de la plantilla del Real Madrid fueron convocados al Mundial Marc Cucurella (España), Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Aurélien Tchouaméni (Francia); Bernardo Silva (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Antonio Rüdiger (Alemania), Thibaut Courtois (Bélgica), Vinícius Júnior y Endrick (Brasil); Federico Valverde (Uruguay), Brahim Díaz (Marruecos) y Arda Güler (Turquía).

Mourinho fijó el próximo lunes 13 de julio como el inicio de la pretemporada. Los jugadores que disputan el Mundial tendrán casi dos semanas de vacaciones a costar del final de su participación y luego deberán irse integrando.

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De cara a la próxima temporada, Real Madrid ya hizo oficial los fichajes como refuerzos de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

Resumen:

-José Mourinho deseó la rápida eliminación de los 13 seleccionados del Real Madrid.

-13 de julio es la fecha fijada para el inicio de la pretemporada madridista.

-Cucurella, Silva y Konaté son los nuevos fichajes oficiales confirmados por el Real Madrid.