Tras la victoria de Ecuador contra Alemania, el exdelantero de Suecia elogió el trabajo de Beccacece y su look, comparándolo con el de la presentadora de Fox Sports.

La selección de Ecuador dio la primera gran sorpresa al cerrar el Grupo E de la Copa del Mundo 2026 con victoria por 2-1 contra la poderosa Alemania. Era justo lo que necesitaba el cuadro dirigido por Sebastián Beccacece para meterse por ahora entre los mejores terceros.

El mundo fútbol alucina con la gran presentación de los ecuatorianos; con la convicción, las reacciones y la figura de la ex mano derecha de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile y la selección chilena. Incluso Zlatan Ibrahimovic quedó sorprendido.

El ex futbolista sueco se desempeña en el Mundial como comentarista de Fox Sports en Estados Unidos, y elogió lo realizado por la selección sudamericana.

“Tuvieron una actuación fantástica. Ganaron el partido. Cuando juegas para ganar lo haces de manera diferente. Te arriesgas de otra forma“, dijo Zlatan.

ver también ¡Traigan refrigeradores! Ecuador de Beccacece patea a Alemania y está virtualmente clasificado

La broma de Zlatan a presentadora de Fox Sports por look de Beccacece

Agregó que “para ganar los jugadores necesitan atacar más, necesitan arriesgar más, y es una forma de juego distinta. Por eso ganaron este partido. Grandes elogios para ellos“.

Tweet placeholder

“Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte. Si tienes una segunda, dos oportunidades son un milagro. Y, para ser honesto, ellos tuvieron suerte y también un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno”, complementó Ibrahimovic.

Eso en lo estrictamente deportivo, porque el otrora crack de Suecia no quedó ajeno a los efusivos festejos de Beccacece y su look de rubio cabello largo, liso y sedoso. Zlatan comparó al DT con la presentadora y compañera de Fox Sports, Rebecca Lowe.

ver también Ídolo de Ecuador pide que Chile se lleve a Beccacece: “Intentaron vender un símil de Sampaoli”

“¿Comparten el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, o no? Es un gran look, es fantástico, que incluso con la victoria se ve mejor”, preguntó Zlatan. La conductora y periodista confirmó que “es un gran look“.

Resumen:

-Ecuador venció 2-1 a Alemania cerrando el Grupo E de la Copa del Mundo 2026.

-Sebastián Beccacece dirige a Ecuador, logrando posicionar al equipo entre los mejores terceros.

-Zlatan Ibrahimovic elogió a Ecuador como comentarista de Fox Sports en Estados Unidos.