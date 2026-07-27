Gustavo Quinteros explicó una sorpresiva apuesta que tuvo en el Rojo ante el siguiente rival de Católica en la Copa Libertadores. ¡Y le salió todo a la perfección!

Maximiliano Gutiérrez comenzó el Clausura de la Liga Profesional de Argentina como titular en Independiente. El Rojo venció por 2-0 como visitante a Estudiantes de La Plata gracias a un gol del mundialista paraguayo y a otro de Santiago Montiel.

Precisamente la posición de Montiel se vio alterada por la presencia del seleccionado chileno, quien jugó durante 84 minutos. Gutiérrez le dejó su lugar a David Martínez y Gustavo Quinteros abordó por qué el cambio de posición del autor de la segunda conquista y asistidor en el tanto de Ávalos.

“Montiel tiene las características ideales como extremo que me gustan: jugadores que van por los duelos, son picantes, van para adelante, tienen gol, buen panorama también”, describió el exentrenador de Colo Colo sobre el talentoso futbolista que llegó al Rey de Copas desde Argentinos Juniors.

Santiago Montiel en acción ante U de Chile en la Sudamericana 2025. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

Y prosiguió en el cambio de puesto: Quinteros eligió poner a Montiel como “10”, aunque naturalmente no sea eso. “Lo puede hacer muy bien por la banda derecha. Justo trajimos a Gutiérrez y su mejor versión y posición es ahí”, apuntó el DT del Rey de Copas sobre el fichaje del exjugador de Huachipato.

Maximiliano Gutiérrez en acción ante Portugal. (Zed Jameson/Photosport).

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Maximiliano Gutiérrez genera un sorpresivo nuevo “10” en Independiente

La presencia de Maximiliano Gutiérrez en Independiente parece ser indiscutida para Gustavo Quinteros. Y eso lo llevó a mover del puesto a su extremo, quien fue la figura de la victoria ante los Pincharratas, el siguiente rival que tendrá Universidad Católica en la Copa Libertadores.

Maximiliano Gutiérrez en acción ante Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Entonces empecé a utilizar a Montiel en otro puesto, donde también me gusta: tiene remate, velocidad en la transición y gol”, describió Quinteros sobre Montiel, hábil jugador de 25 años que ya suma 67 partidos en el Rojo: suma 15 tantos y 10 asistencias en esa institución.

Quinteros tuvo más para defender el drástico cambio para Montiel. “Cuando un jugador tiene gol, puede jugar bien en cualquiera de las tres posiciones detrás del 9”, sentenció el estratego que dirigió en Colo Colo durante tres años y tres meses.

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