Se acabó el sueño: Alejandro Tabilo cae ante Hubert Hurkacz en el Masters de Montreal

El chileno no pudo repetir el gran rendimiento del ATP 500 de Washington y ahora dijo adiós en su debut en Canadá.

Alejandro Tabilo sucumbió en segunda ronda por el Masters 1000 de Montreal. El tenista nacional no pudo hacer pie ante el polaco Hubert Hurkacz y cayó por 6-4 y 7-6(4).

Tras la buena presentación en el ATP 500 de Washington, todas las fichas estaban puestas en el chileno número 25 del planeta tenis. Sin embargo, no pudo repetir su buen rendimiento.

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La primera manga fue palo a palo, pero el polaco sacó a relucir su mejor tenis en el décimo juego. Hurkacz logró quebrarle a Tabilo y se adelantó en el marcador por 6-4 en 40 minutos de juego.

En el segundo set la cosa estuvo más peleada y Tabilo logró mostrar pinceladas de su gran tenis. Incluso logró remontar dos puntos de partido en contra y forzó la definición al tie break.

Pero en el muere muere, la raqueta nacional no logró hacer pie. La seguidilla de perdidas en su saque fue definidor, finalmente y cayó por 7-4 en un total de 57 minutos.

Tabilo se despidió de Montreal en primera ronda. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)

De esta forma el chileno número 25 del planeta tenis se despide del torneo en tercera ronda y en tan solo una hora y 37 minutos.

El próximo desafío de Alejandro Tabilo: Masters de Cincinatti

Tras la caída de este miércoles ante Hurkacz, Alejandro Tabilo da vuelta la página y se enfoca en lo que será el Masters 1000 de Cincinatti.

El torneo que se disputa entre el 13 y 23 de agosto, tendrá al chileno entre los protagonistas y además defiende solo diez puntos. En 2025 quedó eliminado en primera ronda tras caer ante Roman Safiullin.

Cabe consignar que Carlos Alcaraz es el último campeón del torneo, pero ya anunció que no disputará la competencia por la lesión que arrastra en su muñeca.