Dominic Thiem sorprende al mundo: a dos años de su retiro en el tenis, comenzará una carrera como futbolista profesional en Austria.

Un giro gigante en su carrera deportiva es la que experimentará el austriaco Dominic Thiem, quien cambia el tenis para dedicarse a ser futbolista profesional.

Llegó a ser número 3 del mundo en el 2020, año en el que logró ganar su único título de Grand Slam, al derrotar al alemán Alexander Zverev en el US Open.

Campeonato que consiguió de la mano de Nicolás Massú, quien fue su entrenador durante cuatro años, pues comenzaron juntos en el 2019 y rompieron en el 2023.

Un año después, Thiem decidió dejar para siempre el tenis debido a una rebelde lesión en su muñeca derecha, que no le permitió mantener un rendimiento competitivo en el circuito.

Massú junto a Thiem en el 2021 (Getty)

Thiem se transforma en futbolista

El ex tenista cumplirá 33 años en septiembre, por lo que físicamente se sentía en plenitud para seguir ligado al deporte. Por lo mismo es que decidió ser futbolista.

Eso sí, partirá de bastante abajo, en un equipo menor de su país. Se trata del Badener AC de la Octava División del fútbol austriaco, que juega en una categoría regional, pero le paga sueldos a sus jugadores lo que la convierte en profesional.

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La incógnita es total sobre el nivel que mostrará Thiem, aunque el directivo Sergej Petrovic anuncia que las referencias que les han entregado son positivas.

“Hemos oído que es un buen jugador. Espero que juegue. Como los entrenamientos todavía no han comenzado, no puedo decir demasiado sobre los nuevos fichajes. Tiene un amigo en el club y espero que juegue muy bien aquí”, destacó el dirigente.